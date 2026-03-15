Госорганы Кыргызстана принимают участие в субботнике

Сотрудники Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики приняли участие в субботнике по благоустройству городской территории.

Как сообщили в ведомстве, в рамках мероприятия сотрудники провели работы по очистке улиц, дворов и общественных мест, внеся свой вклад в улучшение санитарного состояния города.

В агентстве подчеркнули, что коллектив на постоянной основе участвует в общественных инициативах и поддерживает мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и благоустройство столицы.

Ранее мэрия Бишкека объявила двухмесячник по благоустройству, который проходит в столице с 14 марта по 16 мая 2026 года. В этот период проводится комплекс мероприятий, направленных на наведение порядка, улучшение экологической обстановки и формирование комфортной городской среды для жителей и гостей города.

В рамках двухмесячника в субботниках и работах по благоустройству активно участвуют министерства, государственные учреждения, муниципальные службы, а также другие организации.