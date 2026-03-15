Итоги первых матчей 3-го тура Премьер-лиги: волевые победы и неожиданности

Прошли первые матчи третьего тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. Игры состоялись в Бишкеке и Оше и принесли болельщикам яркие моменты, результативные атаки и напряжённую борьбу.

Сенсационное поражение "Дордоя"

В Бишкеке на стадионе "НАФ КФС" действующий гранд кыргызского футбола - "Дордой" - уступил "Бишкек Сити" со счётом 1:3.

Ключевым игроком встречи стал бывший футболист "Дордоя" Алексей Лобов. После его мощного удара со штрафного на 57-й минуте вратарь сумел отбить мяч, однако Ислам Межитов оказался первым на добивании и открыл счёт.

Позже Лобов отличился уже сам: на 75-й минуте он ворвался в штрафную и точным ударом отправил мяч в верхний угол. Спустя несколько минут Руслан Розиев головой довёл преимущество гостей до крупного - 3:0.

Лишь на 85-й минуте украинский легионер Илья Гулько сократил отставание после подачи с углового. Победа позволила "Бишкек Сити" набрать шесть очков в трёх матчах, тогда как у "Дордоя" в активе лишь одно очко.

"Илбирс" вырвал победу на последних минутах

Ещё одна встреча в Бишкеке завершилась драматичной победой "Илбирса" над кочкор-атинским "Нефтчи" - 2:1.

Гости первыми открыли счёт на 37-й минуте благодаря точному удару Михеила Эргемлидзе. После перерыва Александр Довгий восстановил равновесие на 69-й минуте. Когда казалось, что матч завершится ничьей, Амантур Исаков принес "Илбирсу" победу, забив на 90+3 минуте.

В концовке встречи "Нефтчи" остался в меньшинстве после удаления Александра Бакера.

Ничья в Оше

В Оше на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева "Алай" сыграл вничью с "Кыргызалтыном" - 1:1.

Счёт был открыт уже на шестой минуте, когда японский легионер Михаэл Акатцука вывел "Кыргызалтын" вперёд. Однако на 29-й минуте Гарретт Келли сравнял результат, забив головой после подачи углового. Интересно, что оба мяча в этой встрече были забиты именно после стандартных положений.

Продолжение тура

Матчи третьего тура продолжатся 14 и 15 марта. В ближайших встречах сыграют "Токтогул" против "Барса", "Абдыш-Ата" встретится с "Мурас Юнайтед", а "ОшМУ" примет "Азию".

15 марта также пройдут матчи "Узген" - "Алга" и "Азиягол" - "Талант".