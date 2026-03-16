Айпери Медет кызы и Юка Кагами сразятся в пятый раз

В Ташкенте в рамках турнира Professional Wrestling League (PWL) 11 состоится долгожданная схватка между лидером сборной Кыргызстана Айпери Медет кызы и японкой Юкой Кагами.

Предстоящий поединок станет пятой главой в истории их личного противостояния. На данный момент в их дуэли зафиксирован паритет - 2:2. История встреч выглядит следующим образом:

2019 год (ЧМ U-23): Победа Кагами со счетом $8:3$.

2022 год (Чемпионат Азии): Двойной триумф Медет кызы. Она одолела японку в первом раунде ($7:3$), а затем закрепила успех в финале ($5:3$).

2023 год (Финал ЧМ): Реванш Кагами. Из-за серьезной травмы Айпери уступила со счетом $0:8$.

После Олимпийских игр в Париже Кагами взяла паузу в выступлениях. В то же время Айпери Медет кызы находится в отличной форме: в её активе медали чемпионатов мира и Азии, а также золото крупных международных стартов. Битва в Ташкенте должна определить, кто из титулованных спортсменок вырвется вперед в этом принципиальном споре.