Погода
$ 87.50 - 87.74
€ 99.90 - 100.80

"Мурас Юнайтед" усилился двумя молодыми игроками

256  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Клуб кыргызской Премьер-лиги "Мурас Юнайтед" объявил о подписании двух новых футболистов перед продолжением сезона.

Состав команды из города Манас пополнили 19-летний полузащитник из Казахстана Ростимир Жмудов и 19-летний российский вратарь Кирилл Лисицын.

До перехода в кыргызский клуб Жмудов выступал за алматинскую команду "АКАС". Лисицын, в свою очередь, ранее играл в молодежных командах российских клубов "Чертаново" (U-16), "Академия Ростова" и "Ростов-2".

Отметим, что Кирилл Лисицын является сыном бывшего тренера национальной сборной Кыргызстана Максима Лисицына, который в настоящее время возглавляет бишкекский клуб "Алга".

Подписание молодых игроков стало частью кадрового усиления "Мурас Юнайтед" перед ближайшими матчами чемпионата Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456620
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  