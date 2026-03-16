"Мурас Юнайтед" усилился двумя молодыми игроками

Клуб кыргызской Премьер-лиги "Мурас Юнайтед" объявил о подписании двух новых футболистов перед продолжением сезона.

Состав команды из города Манас пополнили 19-летний полузащитник из Казахстана Ростимир Жмудов и 19-летний российский вратарь Кирилл Лисицын.

До перехода в кыргызский клуб Жмудов выступал за алматинскую команду "АКАС". Лисицын, в свою очередь, ранее играл в молодежных командах российских клубов "Чертаново" (U-16), "Академия Ростова" и "Ростов-2".

Отметим, что Кирилл Лисицын является сыном бывшего тренера национальной сборной Кыргызстана Максима Лисицына, который в настоящее время возглавляет бишкекский клуб "Алга".

Подписание молодых игроков стало частью кадрового усиления "Мурас Юнайтед" перед ближайшими матчами чемпионата Кыргызстана.