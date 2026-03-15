Боксеры из Кыргызстана завоевали четыре медали на турнире в Черногории

Юниорская сборная Кыргызстана (U-19) триумфально завершила выступление на международном турнире "Жемчужина Адриатики" в городе Будва.

Команду представляли семь спортсменов, четверо из которых поднялись на пьедестал почета. В активе сборной:

Одна серебряная медаль;

Три бронзовые награды.

"Жемчужина Адриатики" - один из самых престижных стартов для молодежи, ежегодно собирающий сильнейших боксеров мира. Успех в Будве не только пополнил копилку достижений кыргызского бокса, но и стал важным этапом подготовки атлетов к более крупным мировым первенствам.