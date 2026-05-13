Беглый зять Масимова: почему Капенова не могут вернуть в Казахстан

После серии публикаций и видеороликов в социальных сетях имя Азамата Капенова, бывшего зятя экс-главы КНБ Казахстана Карим Масимов, вновь оказалось в центре внимания. Сам Капенов активно пытается убедить аудиторию в своей невиновности, однако за публичной активностью скрывается куда более сложная история, связанная сразу с несколькими уголовными расследованиями и международным розыском.

Сегодня Азамат Капенов - фигурант сразу нескольких дел. Его разыскивают как Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, так и антикоррупционные органы. Еще в 2024 году его объявили подозреваемым по делу о мошенничестве, а параллельно к нему возникли вопросы и у российских правоохранительных структур.

Основной интерес казахстанских следователей связан с расследованием махинаций в АО "Қазтеміртранс" - дочерней структуре национальной компании "Қазақстан темір жолы". Речь идет о событиях 2015 года, когда отдельным компаниям allegedly предоставлялись льготные тарифы и скидки на миллиарды тенге. Тогда расследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, однако осенью 2025 года Генеральная прокуратура Казахстана отменила это решение, после чего дело вновь получило ход.

Примечательно, что именно после первых скандалов вокруг "Қазтеміртранса" Капенов начал активно менять свой юридический статус. Получив казахстанское гражданство в начале 2000-х, в 2015 году он официально женился на дочери Масимова Тамилле Карим. В тот период его влияние в железнодорожной отрасли заметно усилилось, а участники рынка грузоперевозок все чаще жаловались на неравные условия работы и особое отношение к отдельным компаниям.

Позднее срок действия казахстанских документов Капенова истек, после чего он получил гражданство России, а затем - Кыргызстана. Уже в 2024 году у него появилась и резидентская карта ОАЭ, фактически предоставившая ему право на постоянное проживание в Эмиратах.

По мнению наблюдателей, наличие сразу нескольких гражданств и статусов могло стать своеобразной страховкой от возможной экстрадиции в Казахстан. При этом связи с республикой Капенов не терял - его семья продолжала вести здесь бизнес, а сам он регулярно посещал Астану. Последний раз он покинул Казахстан незадолго до Январских событий 2022 года.

Известно, что летом прошлого года Капенова задерживали в ОАЭ по запросу казахстанской стороны. Однако впоследствии он сумел выехать в Кыргызстан, где, по имеющейся информации, находится до сих пор. Его нынешний статус выглядит неоднозначно: несмотря на международный розыск, никаких жестких мер в отношении него пока не предпринимается.

На этом фоне внимание вызывает и другая деталь. Кыргызстан неожиданно проявил интерес к еще одному фигуранту дела "Қазтеміртранса" - Павлу Юну, который в Казахстане проходит свидетелем и постоянно проживает в Европе. После активизации расследования по Капенову был инициирован запрос о его экстрадиции, и Юн оказался задержан.

Все это породило разговоры о том, что бывший зять Масимова может пользоваться определенным покровительством и поддержкой влиятельных людей за пределами Казахстана. По крайней мере, складывается впечатление, что Капенов сумел выстроить вокруг себя сложную систему связей и юридических гарантий сразу в нескольких странах, позволяющую ему избегать прямого столкновения с казахстанским правосудием.