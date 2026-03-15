Энтони Какасе стал двукратным чемпионом мира, победив Джазза Диккенса

Ирландский боксер Энтони Какасе стал новым чемпионом мира по версии WBA, победив британца Джазза Диккенса. Поединок состоялся на арене 3Arena в Дублине.

37-летний спортсмен из Белфаста уверенно провел бой против 34-летнего соперника из Ливерпуля и сумел отобрать у него чемпионский пояс. Таким образом, Какасе стал двукратным чемпионом мира: ранее он уже владел титулом по версии IBF.

Поединок начался осторожно - оба боксера действовали тактически и старались не рисковать. Диккенс несколько раз успешно отвечал контратаками, однако в итоге Какасе сумел навязать свой стиль и добиться победы.

Перед боем ирландец заявлял, что хочет войти в число легенд национального бокса, таких как Карл Фрэмптон и Кэти Тейлор. После триумфа над Диккенсом он сделал важный шаг к этой цели, вновь завоевав пояс чемпиона мира.


Теги:
бокс, Ирландия
