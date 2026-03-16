ЦСКА оштрафован на 1 млн рублей за расистские выкрики болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 1 миллиона рублей на московский клуб ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.

Инцидент произошел 4 марта на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве во время первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что нарушение было зафиксировано в двух эпизодах и исходило от небольшой группы болельщиков - около семи-восьми человек. По его словам, даже такой локальный инцидент является нарушением регламента.

В клубе ведется работа по установлению личностей правонарушителей. После их идентификации материалы будут переданы в дисциплинарный комитет для принятия мер.