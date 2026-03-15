Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Касимеро и Нери встретятся на ринге в Бишкеке

252  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-чемпионы мира Джон Риль Касимеро и Луис Нери проведут поединок в первом полулегком весе 18 апреля в Бишкеке. Встреча двух именитых боксеров станет главным событием вечера, организованного японским промоутером Коки Камедой. Поединок официально объявлен отборочным за титул WBA Gold, что дает победителю статус претендента на пояс чемпиона мира, которым сейчас владеет легендарный японец Наоя Иноуэ.

31-летний Луис Нери уже знаком бишкекской публике - после поражения техническим нокаутом от Иноуэ в 2024 году он подписал контракт с Камедой и успешно дебютировал на ринге в Кыргызстане. Его сопернику, Джону Рилю Касимеро, сейчас 37 лет. В прошлом году филиппинец оступился в Бишкеке, проиграв Кёносуке Камеде, однако в декабре он триумфально вернулся на ринг, одержав победу в Японии.

Предстоящий турнир станет частью масштабного боксерского марафона: промоутерская компания Камеды планирует провести в столице Кыргызстана три турнира подряд - с 17 по 19 апреля. Таким образом, на несколько дней Бишкек превратится в один из главных центров мирового профессионального бокса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456636
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  