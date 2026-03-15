Касимеро и Нери встретятся на ринге в Бишкеке

Экс-чемпионы мира Джон Риль Касимеро и Луис Нери проведут поединок в первом полулегком весе 18 апреля в Бишкеке. Встреча двух именитых боксеров станет главным событием вечера, организованного японским промоутером Коки Камедой. Поединок официально объявлен отборочным за титул WBA Gold, что дает победителю статус претендента на пояс чемпиона мира, которым сейчас владеет легендарный японец Наоя Иноуэ.

31-летний Луис Нери уже знаком бишкекской публике - после поражения техническим нокаутом от Иноуэ в 2024 году он подписал контракт с Камедой и успешно дебютировал на ринге в Кыргызстане. Его сопернику, Джону Рилю Касимеро, сейчас 37 лет. В прошлом году филиппинец оступился в Бишкеке, проиграв Кёносуке Камеде, однако в декабре он триумфально вернулся на ринг, одержав победу в Японии.

Предстоящий турнир станет частью масштабного боксерского марафона: промоутерская компания Камеды планирует провести в столице Кыргызстана три турнира подряд - с 17 по 19 апреля. Таким образом, на несколько дней Бишкек превратится в один из главных центров мирового профессионального бокса.