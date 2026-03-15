В Бишкеке прошла церемония закладки фундамента квартала The Essence

14 марта девелопер RCA LIVING официально провёл церемонию закладки фундамента жилого квартала THE ESSENCE первой очереди масштабного проекта Royal Central Park в Бишкеке. Комплекс включает пять жилых башен высотой 29 этажей, которые строятся в соответствии с современными техническими стандартами высотного строительства. Проект знаменует начало формирования нового жилого пространства, где современная архитектура, природная среда и развитая инфраструктура объединены в единую городскую экосистему.

Мероприятие было организовано на высоком профессиональном уровне и привлекло большое количество жителей и инвесторов. Церемония стала не только официальным стартом строительных работ, но и настоящим городским событием. Гости смогли познакомиться с концепцией проекта, принять участие в развлекательных программах и семейных активностях, а также почувствовать атмосферу будущего современного "all-in-one" города, где природная среда гармонично сочетается с инфраструктурой международного уровня. В рамках события компания RCA LIVING также объявила о специальной акции: дополнительная скидка в размере 5% от стоимости квартиры предоставляется на сделки, заключённые в период с 8 марта по 31 марта 2026 года. Это предложение открывает привлекательную возможность для покупателей, которые хотят приобрести жильё на раннем этапе развития проекта.

THE ESSENCE - символ современной архитектуры и жизни в саду в Бишкеке

В общей концепции современного градостроительного развития THE ESSENCE позиционируется как знаковый квартал с выразительной архитектурой и собственной экосистемой инфраструктуры. Комплекс состоит из пяти башен, спроектированных в Y-образной форме. Такое архитектурное решение позволяет максимально эффективно использовать естественное освещение, панорамные виды и естественную вентиляцию для каждой квартиры. Благодаря подобной конфигурации жилые пространства получают больше солнечного света и воздуха, а влияние микроклимата на комфорт проживания значительно снижается. Кроме того, форма зданий увеличивает расстояние между корпусами, обеспечивая высокий уровень приватности и создавая ощущение простора даже в плотной городской среде.

Помимо архитектурной выразительности, THE ESSENCE формируется как "город в саду". Около половины территории квартала отведено под зелёные зоны и ландшафтные пространства, что создаёт благоприятную и экологичную среду для жизни. Инфраструктура комплекса предусматривает благоустроенный парк с ландшафтным дизайном, вдохновлённым греческой эстетикой, всесезонный бассейн, современный фитнес-центр, коммерческий стилобат, общественные пространства и сады на высоте. Управление и эксплуатация комплекса будут осуществляться в соответствии с международными стандартами. Благодаря этому жители смогут вести сбалансированный образ жизни, сочетающий комфорт, здоровье и доступность всех необходимых сервисов непосредственно на территории жилого квартала.

Проект THE ESSENCE реализуется на территории, где строительство высотных зданий официально разрешено в соответствии с действующим законодательством Бишкека. Все здания комплекса утверждены на основании генерального плана застройки, разрешений на строительство, документов на использование земельного участка и технических условий. Проект соответствует современным требованиям безопасности конструкций и строительным нормативам. Полное соблюдение юридических процедур обеспечивает прозрачность реализации проекта и отражает стратегию развития современного высотного жилья, соответствующего темпам урбанизации столицы.

Башни высотой 29 этажей формируют новый формат городской жизни на высоте в Бишкеке стиль проживания, который давно стал привычным в развитых мегаполисах мира. Международные исследования в области экономики недвижимости показывают, что квартиры на более высоких этажах часто обладают большей рыночной стоимостью. Этот феномен известен как "floor-level premium". В частности, исследования, опубликованные в научном журнале Journal of Housing and the Built Environment, подтверждают наличие ценовой разницы между этажами на рынке жилья. Согласно результатам анализа, квартиры на верхних этажах обычно продаются дороже по сравнению с квартирами на нижних уровнях, что подтверждается статистическими моделями оценки недвижимости. Похожие выводы были получены и в исследовании рынка жилья города Сан-Диего в США, где квартиры на более высоких этажах имеют более высокую среднюю цену так называемый "higher-floor premium". Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке недвижимости Тайбэя. Анализ, опубликованный в журнале International Real Estate Review, показывает, что даже в зданиях, оборудованных лифтами, квартиры на верхних этажах продолжают оцениваться выше. Эти данные подтверждают, что преимущества проживания на высоте являются не только субъективным восприятием покупателей, но и объективно отражаются в рыночной статистике.

Для обеспечения комфортной и безопасной жизни на высоте THE ESSENCE оснащается современными инженерными системами высокого класса. Комплекс предусматривает резервную систему электроснабжения, обеспечивающую бесперебойную подачу электроэнергии круглосуточно, даже в случае отключения городской сети. Использование европейской системы busway позволяет поддерживать стабильное распределение электроэнергии, снижая потери и повышая безопасность эксплуатации. Высокоскоростные лифты KONE со скоростью до пяти метров в секунду позволяют жителям подниматься с первого этажа на верхние уровни всего примерно за двадцать секунд. Система водоснабжения и отопления контролируется из центрального диспетчерского пункта и поддерживает стабильное давление воды в соответствии с европейскими стандартами. Дополнительно в зданиях предусмотрены резервные водные резервуары, обеспечивающие подачу воды до двух суток в случае перебоев городского водоснабжения.

Комплекс оснащён современной системой пожарной безопасности, включающей датчики дыма, автоматическую пожарную сигнализацию и систему спринклерного пожаротушения, которые установлены вплоть до уровня каждой квартиры. Централизованное отопление обеспечивается компанией Bishkekteploenergo - одним из ключевых поставщиков тепловой энергии в Бишкеке. В зданиях не используется газовое оборудование: все кухонные приборы работают на электричестве, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрено подключение к высокоскоростному интернету и кабельному телевидению от надёжных операторов связи. Входные двери квартир обладают огнестойкостью от тридцати до шестидесяти минут, а фасадные окна выполнены из двухкамерных стеклопакетов Low-E, обеспечивающих теплоизоляцию, стабильную температуру в помещениях и более высокую энергоэффективность.

Благодаря современной архитектуре, большим зелёным пространствам, продуманной инфраструктуре и передовым инженерным решениям THE ESSENCE постепенно формирует новый стандарт городской жизни в Бишкеке. Проект предлагает жителям возможность наслаждаться качественной жилой средой, панорамными видами и комфортным стилем жизни на высоте, соответствующим международным стандартам.

Политика ипотечного кредитования с 0% процентной ставкой и льготным периодом по основному долгу для проекта Royal Central Park

Начиная с 13 января 2026 года банк "Банк Компаньон" официально запустил ипотечную программу для покупки квартир в проекте Royal Central Park. Данная программа предусматривает 0% процентную ставку и льготный период по погашению основного долга в течение первых трёх лет кредитного договора. Максимальный срок кредита составляет до 15 лет, при этом размер финансирования может достигать до 70% от общей стоимости квартиры.

Промо-программа для клиентов, успешно совершивших покупку с 13 января 2026 года по 30 апреля 2026 года

С 13 января 2026 года по 30 апреля 2026 года девелопер RCA Living проводит промо-акцию с розыгрышем призов, включая 02 электромобиля брендов Toyota и BYD, а также золотые призы. Общая стоимость призового фонда составляет до 6,5 млн сомов (KGS).

Программа предназначена исключительно для клиентов, успешно приобретших квартиру в проекте Royal Central Park.

Горячая линия для консультаций: +996 707 666 688


Сейчас читают
