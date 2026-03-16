Легпрому Кыргызстана разъяснили новые условия экспорта в Россию

- Светлана Лаптева
Легкая промышленность Кыргызстана стоит перед необходимостью полной легализации всех бизнес-процессов. О новых требованиях со стороны основного экономического партнера республики - России - сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов на брифинге в пресс-центре "Спутник".

По словам замминистра, российская сторона ужесточает подходы к импорту: теперь и сама продукция, и документация на нее должны быть полностью прозрачными. Прежние "серые" схемы оформления грузов перестают работать, что требует от отечественных предпринимателей структурной перестройки. Бизнесу необходимо перейти к декларированию реальных объемов производства и строгому соблюдению экспортных регламентов.

Несмотря на трансформацию правил игры, российский рынок сохраняет статус приоритетного. Правительство Кыргызстана ведет переговоры о расширении присутствия наших товаров в крупных федеральных и региональных торговых сетях РФ.

Параллельно республика прорабатывает варианты диверсификации поставок, ориентируясь на страны Ближнего Востока. Перспективными направлениями считаются экспорт текстиля, сельхозпродукции и органических продуктов. Ключевым условием для выхода на эти рынки остается наличие международных сертификатов качества и соответствие жестким санитарным нормам стран-импортеров.

Для поддержки экспортеров в профильном ведомстве рассматривают механизмы частичного субсидирования логистики в случаях резкого удорожания перевозок. Также в рамках ЕАЭС продолжается работа по унификации таможенных правил. Одним из ожидаемых новшеств текущего года должен стать запуск "зеленого коридора" для ускоренного оформления скоропортящихся продуктов и продовольственных товаров.


швейная отрасль, экспорт, Кыргызстан
