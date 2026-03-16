Минэкономики: Кыргызстан продолжит развивать сотрудничество в ЕАЭС

- Светлана Лаптева
Кыргызстан подтверждает курс на углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза. О приоритетных векторах работы республики на площадке объединения рассказал первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов в ходе брифинга в пресс-центре "Спутник".

Одним из центральных вопросов повестки остается обеспечение качества и безопасности продукции. Усилия профильных ведомств будут сосредоточены на фитосанитарном контроле, совершенствовании механизмов сертификации и стандартизации товаров, в том числе животного происхождения. Параллельно с этим Бишкек намерен добиваться устранения торговых барьеров внутри союза. Для оперативного снятия ограничений предлагается пересмотреть методологию оценки спорных ситуаций и чаще выносить их на обсуждение наднациональных органов ЕАЭС.

Особое внимание уделяется созданию благоприятной среды для бизнеса. В планах - внедрение системы оценки влияния договоров ЕАЭС на предпринимательскую деятельность и обмен передовым опытом с партнерами по "пятерке". В транспортно-логистической сфере акцент сделан на развитии коридоров, модернизации инфраструктуры и цифровизации всех процедур, сопровождающих грузоперевозки.

Гуманитарный и технологический блоки сотрудничества охватывают защиту интеллектуальной собственности - от научных трудов до товарных знаков, а также унификацию правил обращения лекарств. В энергетике страны союза продолжат работу над формированием общего рынка, что позволит эффективно балансировать производство и потребление ресурсов, оперативно закрывая внутренние дефициты.

Цифровизация затронет и сферу государственных закупок: создание единой платформы должно открыть компаниям стран ЕАЭС беспрепятственный доступ к тендерам друг друга. В агропромышленном комплексе приоритетами названы продовольственная безопасность, промышленная кооперация и внедрение современных технологий в сельское хозяйство.

Отдельно Чоро Сейитов остановился на взаимодействии с Российской Федерацией, которая остается стратегическим партнером и крупнейшим рынком сбыта для отечественных производителей. По прогнозам Минэкономики, этот статус сохранится за РФ как минимум до 2030 года. На текущий момент значимая часть совместных инициатив реализуется через Российско-Кыргызский фонд развития. Компании из России активно заходят в энергетический сектор КР, участвуя в строительстве малых ГЭС и объектов возобновляемой энергетики. Кроме того, важным каналом для экспорта кыргызстанских товаров остаются крупнейшие маркетплейсы - Wildberries и Ozon.


ЕАЭС, Кыргызстан
