Дефицита ГСМ в Кыргызстане не ожидается - Минэкономики

Россия традиционно обеспечивает Кыргызстан топливом, поэтому дефицита горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке не ожидается. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов.

По его словам, основным поставщиком топлива для страны остается Россия, которая продолжает гарантировать стабильные поставки.

"Основной наш поставщик - Россия. У нас есть квоты, и РФ традиционно гарантирует поставки на наш рынок, несмотря на внешний фон. Есть уверенность, что горючее у нас будет", - сказал Сейитов.

Ранее глава Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызской Республики Канатбек Эшатов сообщил, что цены на ГСМ могут постепенно вырасти на 2,5–3 сома. По его словам, такой рост возможен в том случае, если оптово-отпускные цены на топливо не снизятся.