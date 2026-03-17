Ташкент ежегодно теряет $343 млн из-за неэффективной транспортной системы

В Узбекистане ежегодные потери Ташкента из-за неэффективной транспортной системы составляют 343 млн долларов США, что равно 1,27% валового регионального продукта. Об этом было сообщено на пресс-конференции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) города 12 марта, сообщает корреспондент "Газеты". Это новая структура, которая призвана вести единую политику в сфере транспорта вместо десятков разных структур, которые занимались сферой до этого.

Заместитель хокима Ташкента по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры Абдурахмон Бахтиев отметил, что город развивается быстрыми темпами, а нагрузка на транспортную сеть постоянно растёт.

"Текущие условия требуют перехода на управление дорожным движением, основанное на системных данных и аналитике", - сказал он.

770 тысяч автомобилей в сутки вместо расчётных 400 тысяч

При зарегистрированном населении города в 3,2 миллиона человек с учётом ежедневно въезжающих граждан (1,5 миллиона) и временно проживающих (500 тысяч) фактически в городе находится около 5−5,2 миллиона человек, сказал начальник отдела обеспечения приоритетности общественного транспорта ЦОДД Оллоёр Норбутаев. Ежегодный прирост составляет 110 тысяч.

Мобильное население (совершающее ежедневные поездки) оценивается в 3,4 миллиона - в том числе 1,1 миллиона посещают учебные заведения, 700 тысяч работают в госорганизациях. В совокупности эти люди совершают 11,2 миллиона перемещений в сутки, включая порядка 7,6 миллиона поездок на транспорте и 3,6 миллиона пеших перемещений. На средства микромобильности (велосипеды, самокаты) приходится только 5%, или 0,4 миллиона перемещений в сутки.

Количество транспортных средств в столице составляет 1,3 миллиона с ежегодным ростом в 80 тысяч. 833 тысячи единиц транспорта зарегистрированы в городе, 500 тысяч заезжают в него ежедневно.

Улично-дорожная сеть Ташкента включает 4884 км, из них 4523 км внутренних улиц, 289 км центральных и 72 км дорог международного значения. Эти улицы и дороги рассчитаны на перемещение примерно 400 тысяч автомобилей в сутки, однако фактически этот показатель почти вдвое больше - 770 тысяч. Одной из задач, поставленных перед ЦОДД, является снижение уровня заторов на 30% к 2030 году.

Анализ 472 км улиц и дорог, считающихся основными транспортными артериями, показал критический уровень загруженности на части из них. "57,4 км работают с 8−10-балльной нагрузкой. Это напрямую приводит к образованию заторов в данных локациях", - сообщил Оллоёр Норбутаев. 411 км улиц и дорог были построены более 10 лет назад и изношены на 87%.

Неразвитый общественный транспорт

Доля общественного транспорта в объёме поездок остаётся крайне низкой, несмотря на улучшения (закупка новых автобусов и составов метро) последних лет. "В среднем лишь 30−35% поездок приходится на общественный транспорт (2,6 миллиона поездок - ред.). Остальная, большая часть, приходится на легковые автомобили (4,6 миллиона - ред.). Это само по себе становится причиной увеличения пробок в Ташкенте", - подчеркнул Оллоёр Норбутаев.

В городах мира с развитой системой общественного транспорта показатель его использования достигает 60−65%. Постановлением президента Узбекистана от 4 декабря, которым был создан ЦОДД, поставлена цель довести охват общественным транспортом 60% к 2030 году. При этом 50% автобусов должны быть электрическими.

Одной из причин низкого уровня пользования общественным транспортом является дефицит подвижного состава. Как пояснил специалист, согласно методологии, на 1000 человек в среднем должен приходиться один автобус.

"У нас же [на 1000 человек] приходится 0,6 автобуса", - поделился начальник отдела ЦОДД. Сейчас в городе 1897 автобусов, эту цифру намечено довести до 3161. Ежедневно перевозится 1,5 миллиона пассажиров, цель - 3,4 миллиона.

Метрополитен охватывает лишь часть города и, по его данным, доступен только 16% жителей города. В день он перевозит 1 миллион пассажиров. Это больше, чем в предыдущие годы, но цель стоит повысить поток до 2 миллионов.

В городе требуется пересмотр сети общественного транспорта (в том числе остановочной сети) и обеспечение его приоритета (выделенные полосы во многих местах организованы неправильно, нет контроля нарушений со стороны водителей личных авто).

Другие проблемы, связанные с транспортом и безопасностью

Среди других проблем ЦОДД назвал:

недостаточную безопасность дорожного движения - в прошлом году зарегистрировано 1225 ДТП, в которых погибли 90 человек и из них более половины (48 человек) - пешеходы; рост транспортного неравенства - ограниченная мобильность граждан, не владеющих личным авто, невозможность полноценно пользоваться общественным транспортом, тротуарами и средствами индивидуальной мобильности; экологические последствия в виде выбросов частиц PM2,5 - 3000 тонн в год.

Специалисты также обозначили ключевые инженерные и инфраструктурные недостатки столичных улиц, которые негативно влияют на безопасность и эффективность перемещения людей:

некомпактные размеры перекрёстков с неоправданно длинными фазами светофоров; опасная организация зон для разворота автомобилей; плохая видимость или отсутствие дорожной разметки, из-за которой участникам движения непонятны ширина полос и расположение пешеходных переходов; отсутствие островков безопасности для пешеходов на многополосных улицах; избыточная ширина проезжей части на перекрёстках (избыточные радиусы закругления), которая позволяет водителям совершать повороты на небезопасной скорости.

Для системного решения проблем в сфере транспорта и повышения безопасности движения ЦОДД разработал краткосрочные, среднесрочные (до 2027 года) и долгосрочные (2028−2030) цели. Они должны привести к снижению аварийности, уменьшению заторов и вредных выбросов, а также улучшению эффективности перемещений жителей по Ташкенту.

Источник: gazeta.uz