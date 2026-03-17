Синнер победил Медведева и впервые выиграл "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем престижного турнира серии Indian Wells Masters, обыграв в финале россиянина Даниил Медведев.

Решающий матч турнира прошёл в ночь с 15 на 16 марта в Индиан‑Уэллс (США). Несмотря на упорную борьбу, Медведев не сумел остановить вторую ракетку мира, и Синнер впервые в карьере завоевал титул на этом престижном турнире.

На пути к финалу Медведев показал сильную игру, сенсационно победив первую ракетку мира Карлос Алькарас в полуфинале со счётом 6:3, 7:6. В свою очередь Синнер уверенно вышел в финал, обыграв немецкого теннисиста Александр Зверев - 6:2, 6:4.

Благодаря победе в Индиан-Уэллсе Синнер стал одним из немногих теннисистов, кому удалось выиграть все хардовые турниры серии "Мастерс". Ранее подобного достижения добивались только легендарные игроки - Роджер Федерер и Новак Джокович.

Этот титул стал историческим для итальянца и ещё раз подтвердил его статус одного из сильнейших игроков современного тенниса.