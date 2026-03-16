"Барс" стартовал с победы, "Абдыш-Ата" потерпела третье поражение подряд

В Премьер-лиге Кыргызстана по футболу сезона-2026 продолжаются матчи третьего тура. Встречи прошли с 13 по 15 марта на стадионах страны.

Во второй игровой день, 14 марта, состоялись три встречи в Оше, Канте и Токтогуле.

Действующий чемпион страны "Барс" начал защиту титула с выездной победы над "Токтогулом" со счетом 2:1. В составе каракольской команды отличились Магамед Узденов и Кайрат Жыргалбек уулу.

В Канте "Абдыш-Ата" потерпела уже третье поражение подряд в текущем чемпионате, уступив "Мурас Юнайтед" со счетом 1:2. Победный мяч в концовке встречи забил Эрбол Атабаев. В еще одном матче дня "ОшМУ-Алдиер" и "Азия" разошлись миром - 1:1.

Днем ранее, 13 марта, прошли еще три игры тура. "Илбирс" обыграл "Нефтчи" (2:1), "Алай" и "Кыргызалтын" сыграли вничью (1:1), а "Бишкек Сити" одержал уверенную победу над "Дордоем" - 3:1.

Тур завершился 15 марта матчами "Узген" - "Алга" и "Азиягол" - "Талант".

В нынешнем сезоне высшего дивизиона принимают участие 16 клубов, включая новичков лиги - таласскую "Азию" и "Токтогул".


Сейчас читают
