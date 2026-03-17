Кыргызстан представил айдентику VI Всемирных игр кочевников

- Самуэль Деди Ирие
Международный секретариат Всемирных игр кочевников представил новую айдентику шестых Игр, которые пройдут в сентябре 2026 года в Кыргызстане. В основу визуальной концепции легли идеи уважения к культурным корням и преемственности поколений.

Центральным элементом дизайна стал срез дерева, кольца которого символизируют память, течение времени и устойчивость традиций. Линии, расходящиеся от центра композиции, напоминают эхо - это метафора идеи, возникшей в Кыргызстане и получившей глобальное признание. Спиральная форма логотипа также отсылает к Млечному Пути, который на протяжении веков служил ориентиром для кочевников, а сегодня символизирует движение, поиск новых путей и единение различных культур.

Графическое оформление вдохновлено древними петроглифами и наскальными изображениями. Новый визуальный стиль отличается лаконичностью и выразительностью, что делает его понятным для мировой аудитории и удобным для использования как на цифровых платформах, так и на крупных физических носителях.

Ожидается, что VI Всемирные игры кочевников соберут атлетов и этноспортсменов из десятков стран. Игры остаются одним из крупнейших культурно-спортивных событий мирового масштаба, направленных на сохранение и популяризацию богатого наследия кочевых народов.


Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
