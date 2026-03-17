В Орто-Токойское водохранилище выпустили более миллиона мальков сиг-лудоги

Запасы Орто-Токойского водохранилища в Нарынской области пополнились масштабной партией рыбы. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, всего за один день специалисты компании "Орто-Токой ынтымагы" выпустили в водоем 1,2 миллиона мальков сиг-лудоги. Средний вес каждой особи составил 0,45 грамма.

Процесс зарыбления прошел под строгим контролем специальной комиссии, в состав которой вошли эксперты Департамента рыбопромышленного комплекса и сотрудники экологической туристической милиции. Мероприятие провели в рамках утвержденного плана-прогноза на 2025–2026 годы, направленного на искусственное воспроизводство рыбных запасов в государственных водоемах республики.

Эта инициатива Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности нацелена не только на увеличение промышленного потенциала водохранилища, но и на поддержание биологического равновесия в экосистеме региона. Специалисты подчеркивают, что регулярное зарыбление является ключевым условием для устойчивого развития рыбного хозяйства Кыргызстана и сохранения природного баланса высокогорных водоемов.