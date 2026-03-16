Суд вернул гостиницу "Керме-Тоо" в муниципальную собственность Нарына

- Светлана Лаптева
Суд по требованию прокуратуры города Нарын удовлетворил иск Регионального управления по Нарынской области Службы по земельному и водному надзору о возврате в муниципальную собственность гостиницы "Керме-Тоо" и прилегающего земельного участка площадью 2,35 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР.

По данным ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения требований Земельного кодекса Кыргызской Республики, Закона КР "О муниципальной собственности" от 15 марта 2002 года №37, а также норм Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

В связи с этим соответствующие органы обратились в суд с исковым заявлением о защите прав муниципальной собственности. Суд полностью удовлетворил заявленные требования.

Таким образом, гостиница "Керме-Тоо" и земельный участок площадью 2,35 гектара возвращены в собственность муниципалитета города Нарын.

В Минсельхозе подчеркнули, что принятое судебное решение стало важным шагом по обеспечению законности и предотвращению незаконной приватизации государственной и муниципальной собственности.


