В КР официально разрешат выращивать лекарственные травы на сельхозугодьях

Профильный комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и экологии одобрил законопроект, который открывает путь к промышленному культивированию лекарственных растений на землях сельскохозяйственного назначения. Инициатива, исходящая от председателя кабинета министров, призвана упорядочить отрасль и защитить природные богатства страны.

Представляя документ депутатам, заместитель министра водных ресурсов и сельского хозяйства Мирбек Дуйшеев подчеркнул, что новый закон создаст необходимую правовую базу не только для выращивания, но и для переработки целебных трав. Одной из ключевых задач проекта является устойчивое использование ресурсов: создание культурных плантаций позволит существенно снизить нагрузку на дикорастущую флору, которая сейчас подвергается бесконтрольному сбору.

Как пояснили инициаторы документа в комментарии для vb.kg, развитие этого направления поможет постепенно сократить объемы заготовки трав в горных районах. Это критически важно для сохранения природных популяций и поддержания биоразнообразия республики, которое страдает от истощения естественных запасов.

Депутатский корпус в лице Алишера Козуева, Умбеталы Кыдыралиева, Махабат Мавляновой, Гулшаркан Култаевой, Табылды Муратбекова и Азизбека Турсунбаева поддержал законопроект. В ходе дискуссии парламентарии предложили не ограничиваться только выращиванием, но и разработать комплексные меры по поддержке экспорта готовой продукции и минимизации рисков для экосистемы.

Перевод лекарственного растениеводства на "культурные рельсы" рассматривается как перспективный экономический проект, способный создать новые рабочие места в аграрном секторе и увеличить экспортный потенциал страны без ущерба для дикой природы.