Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

В КР официально разрешат выращивать лекарственные травы на сельхозугодьях

267  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Профильный комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и экологии одобрил законопроект, который открывает путь к промышленному культивированию лекарственных растений на землях сельскохозяйственного назначения. Инициатива, исходящая от председателя кабинета министров, призвана упорядочить отрасль и защитить природные богатства страны.

Представляя документ депутатам, заместитель министра водных ресурсов и сельского хозяйства Мирбек Дуйшеев подчеркнул, что новый закон создаст необходимую правовую базу не только для выращивания, но и для переработки целебных трав. Одной из ключевых задач проекта является устойчивое использование ресурсов: создание культурных плантаций позволит существенно снизить нагрузку на дикорастущую флору, которая сейчас подвергается бесконтрольному сбору.

Как пояснили инициаторы документа в комментарии для vb.kg, развитие этого направления поможет постепенно сократить объемы заготовки трав в горных районах. Это критически важно для сохранения природных популяций и поддержания биоразнообразия республики, которое страдает от истощения естественных запасов.

Депутатский корпус в лице Алишера Козуева, Умбеталы Кыдыралиева, Махабат Мавляновой, Гулшаркан Култаевой, Табылды Муратбекова и Азизбека Турсунбаева поддержал законопроект. В ходе дискуссии парламентарии предложили не ограничиваться только выращиванием, но и разработать комплексные меры по поддержке экспорта готовой продукции и минимизации рисков для экосистемы.

Перевод лекарственного растениеводства на "культурные рельсы" рассматривается как перспективный экономический проект, способный создать новые рабочие места в аграрном секторе и увеличить экспортный потенциал страны без ущерба для дикой природы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456673
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  