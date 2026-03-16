На ТЗРК "Джеруй" стартовали курсы первичной подготовки новых сотрудников

Каждый новый сотрудник компании "Альянс Алтын" проходит трехдневные курсы первичной подготовки. Это обязательный этап перед выходом на производственный участок, который помогает уверенно войти в рабочий процесс и понять стандарты предприятия.

Компания "Альянс Алтын" последовательно знакомит сотрудников с производственной цепочкой, требованиями промышленной безопасности, охраны труда и экологическими нормами. Важно, чтобы человек с первого дня понимал, как устроена работа, какие технологии применяются и какие требования предъявляются к качеству и дисциплине.

Особое внимание уделяется культуре безопасности и поддержке наставников. Новые сотрудники не остаются один на один с задачами - рядом всегда опытные коллеги и специалисты по работе с персоналом.

Такой подход позволяет быстрее стать частью профессиональной команды, где ценятся ответственность, развитие и взаимная поддержка.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


