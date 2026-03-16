Кыргызстан и Россия построят новый кампус КРСУ на 15 тысяч студентов

Комитеты Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, культуре, спорту и делам молодежи, а также по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрили законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Россией о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина.

Согласно соглашению, строительство объектов кампуса будет профинансировано за счет федерального бюджета России. Кыргызская сторона, в свою очередь, выделит земельный участок площадью не менее 30 гектаров и обеспечит подключение объектов к необходимым инженерным сетям.

Новый кампус планируется разместить в селе Байтик. Он будет рассчитан на 15 тысяч студентов и включит учебные корпуса, общежития, медицинский кластер, столовые, а также другие объекты образовательной и социальной инфраструктуры.

Информацию о проекте депутатам представили заместители министра науки, высшего образования и инноваций Бекбосун Борубашев и Гульнура Мамырова. По словам Мамыровой, реализация проекта пройдет в три этапа: первый – в 2026–2027 годах, второй – в 2027–2030 годах, третий – с 2030 по 2032 год.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопросы, касающиеся обязательств кыргызской стороны, сроков реализации проекта, стандартов обучения, количества бюджетных мест и дальнейшего трудоустройства выпускников. В обсуждении приняли участие депутаты Салтанат Аманова, Гулшаркан Култаева, Болот Сагынаев и Гуля Кожокулова, которые отметили масштаб проекта и выразили поддержку его реализации.

Кроме того, комитет по науке одобрил законопроект о внесении изменений в закон о персонифицированном учете граждан для целей обязательного социального страхования. Документ направлен на упрощение процедуры присвоения персональных идентификационных номеров гражданам, иностранцам и лицам без гражданства.