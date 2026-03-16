ГНС отзывает законопроект о субсидиарной ответственности учредителей ОсОО

- Назгуль Абдыразакова
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает об отзыве законопроекта, предусматривающего введение субсидиарной ответственности учредителей обществ с ограниченной ответственностью.

По данным ведомства, решение принято с целью проведения дополнительного анализа положений законопроекта, изучения международной практики, оценки возможных экономических и правовых последствий, а также учета мнений представителей бизнеса, экспертного сообщества и общественности.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством участники ОсОО несут риск убытков только в пределах своих вкладов в уставный капитал и, как правило, не отвечают своим личным имуществом по обязательствам компании.

Такая правовая конструкция создана для поддержки предпринимательства и развития бизнеса. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда недобросовестные лица используют данную организационно-правовую форму для уклонения от исполнения обязательств перед государством, кредиторами или контрагентами.


