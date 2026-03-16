Налоговая служба напомнила о сроках уплаты налога на нежилую недвижимость

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напомнила о сроках уплаты налога на нежилые объекты имущества.

Как сообщили в ведомстве, налог уплачивается ежеквартально равными частями: до 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

В соответствии с налоговым законодательством расчет и начисление налога на недвижимое имущество проводит Налоговая служба. При этом налогоплательщики обязаны уплатить начисленную сумму в установленные сроки.

Информация о начисленных налогах на недвижимость будет доступна в Кабинете налогоплательщика на сайте.

В ГНС отметили, что корректность начисления имущественных налогов напрямую зависит от актуальности данных, содержащихся в информационных системах государственных органов регистрации.

В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется сверить сведения, указанные в правоустанавливающих документах на имущество, с данными государственного учреждения "Кадастр".

Кроме того, владельцам налогооблагаемых объектов рекомендуется проверить в Кабинете налогоплательщика правильность начисления налога на нежилые здания, помещения и сооружения, земли населенных пунктов, а также земли несельскохозяйственного назначения.

Если выявлены ошибки или некорректные начисления, следует обратиться в ГУ "Кадастр" и в территориальные управления ГНС по месту нахождения объекта для уточнения и корректировки данных.