ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на утилизацию производственных отходов

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг по утилизации производственных и опасных отходов предприятия.

Место оказания услуг: г. Орловка, ул. Кудряшова, 18. Срок приема заявок: с 17 по 23 марта 2026 года.

Для участия необходимо предоставить заявку на сотрудничество, свидетельство о государственной регистрации (или патент), устав, разрешительные документы и сертификаты, справку из УГНС об отсутствии налоговой задолженности, а также иные необходимые документы.

Документы принимаются до 23 марта 2026 года по электронной почте: atkbjyx@gmail.com

По вопросам обращаться в УООСиЭ ОсОО "Алтынкен" с 08:00 до 17:00.Тел.: (+996 701) 886111 (Мирлан).