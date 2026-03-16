Погода
$ 87.50 - 87.74
€ 99.90 - 100.80

В Москве шесть граждан Кыргызстана пострадали в результате ДТП

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В дорожно-транспортном происшествии в Новой Москве пострадали шесть граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

По данным ведомства, авария произошла 14 марта 2026 года на 45-м километре Калужского шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. В ДТП столкнулись экскурсионный автобус и микроавтобус Volkswagen, в котором находились граждане Кыргызской Республики.

В результате происшествия пострадали шесть кыргызстанцев, находившихся в микроавтобусе. Они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Москвы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для уточнения информации о пострадавших консул Посольства Кыргызстана в России в день происшествия выезжал в подразделение ГИБДД ТиНАО города Москвы.

В МИД сообщили, что ситуация находится на контроле посольства.

Между тем, как сообщают российские СМИ, авария произошла на 45-м километре Калужского шоссе в районе деревни Красная Пахра. По данным ГУ МВД России по Москве, водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулем, после чего он врезался в припаркованный экскурсионный автобус с детьми. Затем микроавтобус развернуло, и в него врезались другие автомобили.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456683
Теги:
ДТП, Москва, Кыргызстан, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  