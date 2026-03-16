В Москве шесть граждан Кыргызстана пострадали в результате ДТП

В дорожно-транспортном происшествии в Новой Москве пострадали шесть граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

По данным ведомства, авария произошла 14 марта 2026 года на 45-м километре Калужского шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. В ДТП столкнулись экскурсионный автобус и микроавтобус Volkswagen, в котором находились граждане Кыргызской Республики.

В результате происшествия пострадали шесть кыргызстанцев, находившихся в микроавтобусе. Они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Москвы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для уточнения информации о пострадавших консул Посольства Кыргызстана в России в день происшествия выезжал в подразделение ГИБДД ТиНАО города Москвы.

В МИД сообщили, что ситуация находится на контроле посольства.

Между тем, как сообщают российские СМИ, авария произошла на 45-м километре Калужского шоссе в районе деревни Красная Пахра. По данным ГУ МВД России по Москве, водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулем, после чего он врезался в припаркованный экскурсионный автобус с детьми. Затем микроавтобус развернуло, и в него врезались другие автомобили.