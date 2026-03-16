Погода
$ 87.50 - 87.74
€ 99.90 - 100.80

Кыргызстан и Азербайджан обсудили развитие парламентских связей

294  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане Латифа Гандилова. Стороны обсудили развитие политико-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также укрепление межпарламентского взаимодействия.

Как сообщили в пресс-службе парламента, особое внимание на встрече было уделено вопросам активизации контактов между Жогорку Кенешем и Милли Меджлисом Азербайджана, в том числе на уровне профильных комитетов и групп дружбы.

Марлен Маматалиев отметил, что углубление сотрудничества с Азербайджаном остается одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. По его словам, теплые отношения между руководителями двух государств способствуют расширению политического диалога и развитию сотрудничества во всех сферах.

Торага также подчеркнул важность парламентской дипломатии для укрепления стратегического партнерства между двумя странами и выразил готовность Жогорку Кенеша к тесному взаимодействию с Милли Меджлисом.

В свою очередь посол Латиф Гандилов поблагодарил за теплый прием и передал слова приветствия председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой.

Он также проинформировал о реализуемых совместных проектах, в том числе об инвестиционной деятельности через Азербайджано-Кыргызский фонд развития. По его словам, уставный капитал фонда увеличен до 100 миллионов долларов, и эти средства направляются на реализацию крупных проектов на беспроцентной основе.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие парламентов двух стран в рамках международных организаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456688
Теги:
Азербайджан, посольство, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  