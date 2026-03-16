Кыргызстан и Азербайджан обсудили развитие парламентских связей

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане Латифа Гандилова. Стороны обсудили развитие политико-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также укрепление межпарламентского взаимодействия.

Как сообщили в пресс-службе парламента, особое внимание на встрече было уделено вопросам активизации контактов между Жогорку Кенешем и Милли Меджлисом Азербайджана, в том числе на уровне профильных комитетов и групп дружбы.

Марлен Маматалиев отметил, что углубление сотрудничества с Азербайджаном остается одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. По его словам, теплые отношения между руководителями двух государств способствуют расширению политического диалога и развитию сотрудничества во всех сферах.

Торага также подчеркнул важность парламентской дипломатии для укрепления стратегического партнерства между двумя странами и выразил готовность Жогорку Кенеша к тесному взаимодействию с Милли Меджлисом.

В свою очередь посол Латиф Гандилов поблагодарил за теплый прием и передал слова приветствия председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой.

Он также проинформировал о реализуемых совместных проектах, в том числе об инвестиционной деятельности через Азербайджано-Кыргызский фонд развития. По его словам, уставный капитал фонда увеличен до 100 миллионов долларов, и эти средства направляются на реализацию крупных проектов на беспроцентной основе.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие парламентов двух стран в рамках международных организаций.