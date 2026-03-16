Кыргызстан и Южная Корея обсудили сотрудничество в сфере медицины

Министр здравоохранения Дамир Осмонов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванджэ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, особое внимание на встрече было уделено реализации инфраструктурных проектов в медицинской сфере. В частности, продолжается строительство Республиканской клинической инфекционной больницы при поддержке Economic Development Cooperation Fund, а также ведется подготовка проекта модернизации и строительства нового корпуса Национального госпиталя в рамках инициативы создания Медицинского городка.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в сфере подготовки медицинских кадров. Кыргызские специалисты проходят обучение по программам, реализуемым при поддержке Korea Foundation for International Healthcare, включая международную программу Lee Jong-wook Fellowship Program.

Министр отметил, что Кыргызстан высоко ценит дружественные отношения с Республикой Корея и придает большое значение развитию взаимовыгодного партнерства. Он напомнил, что установление всестороннего партнерства между двумя странами в декабре 2024 года открыло дополнительные возможности для расширения сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту "Центральная Азия - Республика Корея", который планируется провести в 2026 году и который рассматривается как важная площадка для укрепления стратегического диалога.

Кыргызская сторона также выразила признательность за регулярные медицинские миссии и гуманитарную помощь, направляемые Республикой Корея для поддержки населения и развития системы здравоохранения.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая развитие медицинской инфраструктуры, подготовку медицинских кадров и обмен опытом.


Теги:
Южная Корея, посольство, сотрудничество, Кыргызстан, медицина
Сейчас читают
