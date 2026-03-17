Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

В ущелье Чункурчак выберут лучших горных туристов Бишкека

268  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ущелье Чункурчак 22 марта станет ареной масштабных соревнований: здесь пройдет Открытый Чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Организаторы подготовили для участников технически сложную трассу, которая потребует не только выносливости, но и безупречного владения альпинистским снаряжением.

Спортсменам предстоит преодолеть отвесные скалы и навесные переправы, а также продемонстрировать навыки выживания - в программу включены задания по оказанию первой помощи и транспортировке "пострадавшего". В таких состязаниях победа редко достается одиночкам, поэтому на первый план выйдет тактика и слаженность всей команды.

К участию приглашаются как опытные альпинисты, так и любители горного туризма. При этом организаторы подчеркивают, что мероприятие будет интересно и простым зрителям. Это редкий шанс увидеть работу профессионалов со снаряжением в условиях реального высокогорья, подышать свежим воздухом и поболеть за команды в атмосфере настоящей спортивной интриги.

"Берите с собой друзей, термос с горячим чаем и хорошее настроение", - советуют устроители чемпионата. Старт запланирован на 09:00. Для представителей СМИ и участников открыта связь через WhatsApp по номеру: +996 555 209031.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456690
Теги:
туризм, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  