В ущелье Чункурчак выберут лучших горных туристов Бишкека

Ущелье Чункурчак 22 марта станет ареной масштабных соревнований: здесь пройдет Открытый Чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Организаторы подготовили для участников технически сложную трассу, которая потребует не только выносливости, но и безупречного владения альпинистским снаряжением.

Спортсменам предстоит преодолеть отвесные скалы и навесные переправы, а также продемонстрировать навыки выживания - в программу включены задания по оказанию первой помощи и транспортировке "пострадавшего". В таких состязаниях победа редко достается одиночкам, поэтому на первый план выйдет тактика и слаженность всей команды.

К участию приглашаются как опытные альпинисты, так и любители горного туризма. При этом организаторы подчеркивают, что мероприятие будет интересно и простым зрителям. Это редкий шанс увидеть работу профессионалов со снаряжением в условиях реального высокогорья, подышать свежим воздухом и поболеть за команды в атмосфере настоящей спортивной интриги.

"Берите с собой друзей, термос с горячим чаем и хорошее настроение", - советуют устроители чемпионата. Старт запланирован на 09:00. Для представителей СМИ и участников открыта связь через WhatsApp по номеру: +996 555 209031.