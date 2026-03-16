Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Ганы Сэмуэля Аблакву

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 марта, принял министра иностранных дел Республики Гана Сэмуэля Аблакву. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами, а также перспективы развития взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность стран, Кыргызстан заинтересован в углублении сотрудничества с Ганой как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Садыр Жапаров отметил активную работу по укреплению партнерства со странами Африки. В этом контексте он добавил, что в прошлом году было открыто посольство Кыргызстана в Эфиопии, и в ближайшее время планируется открытие посольства в Египте.

Он также акцентировал внимание на том, что в феврале текущего года Кыргызстан получил статус наблюдателя в Африканском союзе, что открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества в рамках организации, в том числе в период председательства Ганы в 2027 году.

В свою очередь, министр иностранных дел Ганы Сэмуэль Аблаква передал Садыру Жапарову теплые слова приветствия от президента Ганы Джона Драмани Махамы и приглашение посетить страну в следующем году, в связи с 70-летием независимости Ганы и предстоящим председательством в Африканском союзе.

Сэмуэль Аблаква с удовлетворением отметил высокую значимость проводимых в Кыргызстане реформ, включая усилия руководства страны по борьбе с коррупцией и защите национальных интересов, в частности, в вопросе "Кумтора". Он также обозначил строительство, цифровизацию, туризм и агропромышленный комплекс, как одни из приоритетных направлений для сотрудничества двух стран.

В завершение Садыр Жапаров и министр иностранных дел Ганы Сэмуэль Аблаква выразили уверенность, что данный визит откроет новую главу в укреплении дружественных и деловых отношений между странами.


