В Нарыне задержали начальника городского отдела образования

ГКНБ задержал начальника Нарынского городского отдела образования по подозрению в вымогательстве денежных средств у руководителей образовательных учреждений. Об сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ответственные работники Нарынского ГОРОНО, злоупотребляя служебным положением, незаконно требовали у руководителей школ и детских садов города Нарын денежные средства в размере от 4 до 5 тысяч сомов с каждого.

Собранные деньги якобы предназначались проверяющему инспектору Счетной палаты Кыргызской Республики с целью сокрытия выявленных финансовых нарушений.

В ходе обыска в служебном кабинете причастных лиц обнаружены и изъяты денежные средства в размере 68 тысяч сомов, а также список из 17 образовательных учреждений Нарына с отметками о передаче денег.

Решением суда начальник горооно водворен в изолятор временного содержания на период следствия.


задержание, коррупция, Нарын, образование, Счетная палата
