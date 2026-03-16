Глава ГКНБ провёл встречу с бизнес-сообществом Кыргызстана

Председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Жумгалбек Шабданбеков провёл встречу с представителями бизнес-сообщества Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с поручением президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с января 2026 года прекращены необоснованные проверки предпринимателей.

В рамках реализации данной политики глава ГКНБ провёл встречу с представителями бизнес-сообщества.

Шабданбеков подчеркнул, что экономическое развитие страны напрямую связано со стабильной деятельностью бизнеса, созданием новых рабочих мест и формированием налоговой базы. В этой связи он отметил, что сегодняшняя встреча станет надёжной площадкой для открытого диалога, где можно выслушать мнения предпринимателей и обсудить существующие проблемы.

Добросовестный бизнес должен работать свободно и уверенно. Основная задача правоохранительных органов не создавать препятствия, а защищать экономику. Поэтому мы не намерены необоснованно вмешиваться в вашу деятельность. Напротив, если на вас будет оказываться какое-либо давление, мы готовы вас защищать. Единственное требование вести деятельность открыто и честно, отметил председатель ГКНБ.

В ходе встречи предприниматели также высказали свои предложения и мнения. Они поблагодарили руководство ГКНБ за открытый диалог, отметив необходимость прозрачности при проведении проверок. Кроме того, представители бизнеса предложили активнее информировать предпринимательское сообщество об изменениях в законодательстве.

В свою очередь Шабданбеков подчеркнул, что в случае выявления ранее имевших место незаконных действий должностных лиц или административных барьеров в отношении предпринимателей все такие факты будут рассмотрены строго в рамках закона. Вместе с тем он предупредил, что если среди представителей бизнес - сообщества будут выявлены лица, осуществляющие незаконную деятельность и вовлечённые в преступные схемы, они также понесут установленную законом ответственность.

В завершение встречи председатель ГКНБ отметил, что только при взаимном уважении и партнёрстве между государством и бизнесом, возможно, обеспечить устойчивое развитие экономики и благополучие страны, призвав предпринимателей вести деятельность добросовестно.