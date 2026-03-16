Бишкекчанку обманули на 1,8 млн сомов под предлогом борьбы с терроризмом

В Бишкеке мошенники обманом заставили бишкекчанку перевести 1 888 000 сомов.

По данным УВД Ленинского района Бишкека, в милицию обратилась гражданка Х. Л. Она сообщила, что 1 февраля 2026 года ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что её банковские счета якобы могут быть причастны к финансированию терроризма.

Под предлогом защиты средств и подтверждения непричастности к противоправной деятельности злоумышленники убедили её срочно перевести деньги. Следуя их указаниям, бишкекчанка через терминал, установленный в одном из торговых центров, перевела вышеназванную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Т. Б., 2006 года рождения. По данным следствия, он выступал дроппером. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


