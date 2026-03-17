В Бишкеке проходит презентация программы переселения в Свердловскую область

- Светлана Лаптева
Сегодня, 17 марта, в Русском доме в Бишкеке стартовала презентация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Свердловскую область. Мероприятие началось в 15:00, и в эти минуты потенциальные участники знакомятся с возможностями переезда в один из ведущих промышленных регионов России.

Ключевым спикером встречи выступает директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Он подробно рассказывает о мерах социальной поддержки, которые регион готов предоставить переселенцам, а также о перспективах трудоустройства. В обсуждении также принимают участие сотрудники представительства МВД России в Кыргызской Республике, консультирующие граждан по юридическим аспектам переезда.

Свердловская область представлена как стратегически важный регион с мощным научным и кадровым потенциалом. Основу экономики здесь составляют металлургия, машиностроение и горнодобывающая промышленность. Кроме того, область является третьим по величине транспортным узлом России, что делает её привлекательной с точки зрения логистики и доступности.

Особый интерес для участников презентации представляет информация о востребованных профессиях. На текущий момент рынок труда Свердловской области остро нуждается в медицинских работниках, учителях, преподавателях вузов, а также в квалифицированных рабочих кадрах для машиностроительной отрасли и водителях спецтехники.

Помимо вопросов карьеры, программа встречи охватывает аспекты повседневной жизни: доступ к медицинскому обслуживанию, возможности получения образования, природно-климатические условия региона и культурную жизнь Урала. Подробная информация об условиях участия в программе и необходимых документах доступна на официальном ресурсе по ссылке.


Россия, соотечественники, Кыргызстан
