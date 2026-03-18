Кыргызстан расширяет экспорт органической продукции в 30 стран мира

В Кыргызстане активно развивается органический сектор. На сегодняшний день в республике функционируют 9 кооперативов и 30 специализированных участков, общая площадь которых достигла 61,5 тысячи гектаров. Из них 11,4 тысячи гектаров обрабатываются кооперативами в строгом соответствии с международными стандартами. В 2025 году шесть таких объединений успешно прошли сертификацию, что позволило наладить экспорт органического хлопка, лекарственных трав, нута, чернослива и других культур в более чем 30 стран мира.

Параллельно развивается национальная модель на базе 30 органических участков площадью 50,1 тысячи гектаров. Здесь производство строится на системе гарантии участия PGS, ориентированной на внутренний рынок и местные торговые сети. Особое внимание уделяется диким ресурсам лесов и пасек, которые являются важной составляющей экологически чистого производства.

Успехи последних лет связаны с полным отказом от синтетической химии в пользу биопестицидов и активным внедрением биогумуса для восстановления плодородия почвы. Использование кластерного подхода объединяет фермеров и переработчиков, создавая добавленную стоимость для таких высокодоходных культур, как клубника, малина, брокколи и вишня. Получение международного сертификата открывает этим продуктам доступ на премиальные мировые рынки.

В долгосрочной перспективе стратегическим приоритетом страны является полное преобразование Иссык-Кульской и Нарынской областей в органические территории. Расширение площади экологически чистых земель рассматривается как ключевой инструмент устойчивого развития сельских регионов и укрепления экспортного потенциала. Кыргызстан нацелен на дальнейшее масштабирование этих методов и заинтересован в глубоком сотрудничестве с международными партнерами для продвижения отечественного органического бренда.