В Бишкеке номер "НУРАЙЫМ" обошёлся водителю в 55 тысяч сомов

- Назгуль Абдыразакова
16 марта в Бишкеке сотрудники УПСМ остановили водителя автомобиля Lexus GX470 за использование поддельного государственного номерного знака.

Как сообщили в управлении, на установленной табличке была надпись "НУРАЙЫМ". Водитель пояснил, что это имя его девушки, и он самостоятельно изготовил номер и установил его на автомобиль.

В УПСМ подчеркнули, что использование поддельных государственных номерных знаков является нарушением законодательства.

В результате автомобиль водворён на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол о правонарушении.

Кроме того, у транспортного средства выявлена незаконная тонировка передних боковых стёкол без соответствующего разрешения.

По итогам водителю назначен штраф в размере 55 000 сомов.


