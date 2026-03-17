В Бишкеке номер "НУРАЙЫМ" обошёлся водителю в 55 тысяч сомов

16 марта в Бишкеке сотрудники УПСМ остановили водителя автомобиля Lexus GX470 за использование поддельного государственного номерного знака.
Как сообщили в управлении, на установленной табличке была надпись "НУРАЙЫМ". Водитель пояснил, что это имя его девушки, и он самостоятельно изготовил номер и установил его на автомобиль.
В УПСМ подчеркнули, что использование поддельных государственных номерных знаков является нарушением законодательства.
В результате автомобиль водворён на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол о правонарушении.
Кроме того, у транспортного средства выявлена незаконная тонировка передних боковых стёкол без соответствующего разрешения.
По итогам водителю назначен штраф в размере 55 000 сомов.