Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Где отметить Нооруз: программа по районам Бишкека

305  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 марта в районах Бишкека пройдут праздничные мероприятия, посвящённые весеннему празднику Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В Свердловском районе основные события развернутся в Карагачевой роще с 12:00 до 16:00. Здесь установят национальные юрты, представят традиции и быт, пройдёт концерт творческих коллективов и диаспор. Также запланированы спортивные состязания, мастер-классы по народным ремёслам и ярмарка национальных блюд.

В Октябрьском районе праздничная программа состоится в парке "Ынтымак-2". В ней примут участие воспитанники Центра детского творчества "Шайыр Балалык". Гостей ждут национальные и спортивные игры - шахматы, перетягивание каната, тогуз коргоол, дартс, эстафеты, футбол и волейбол. Также предусмотрены мастер-классы, выставка работ и развлекательные активности для детей и взрослых.

В Ленинском районе мероприятия пройдут на территории спорткомплекса "Газпром - детям" в жилмассиве Арча-Бешик с 14:00. В программе - концерты, демонстрация национальных обрядов, этногородок из юрт, тематические выставки и мастер-классы.

Кроме того, в парке "Ашар" в жилмассиве Ак-Орго с 15:00 установят юрты, организуют этнофуршет, спортивные игры и культурно-развлекательную программу.

В Первомайском районе праздник состоится в жилмассиве Ак-Босого. Здесь установят юрты, проведут народные игры, покажут традиционные обряды и представят концертную программу. Также гостей угостят национальными блюдами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456711
Теги:
Нооруз, праздник, Бишкек
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  