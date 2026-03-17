Где отметить Нооруз: программа по районам Бишкека

21 марта в районах Бишкека пройдут праздничные мероприятия, посвящённые весеннему празднику Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В Свердловском районе основные события развернутся в Карагачевой роще с 12:00 до 16:00. Здесь установят национальные юрты, представят традиции и быт, пройдёт концерт творческих коллективов и диаспор. Также запланированы спортивные состязания, мастер-классы по народным ремёслам и ярмарка национальных блюд.

В Октябрьском районе праздничная программа состоится в парке "Ынтымак-2". В ней примут участие воспитанники Центра детского творчества "Шайыр Балалык". Гостей ждут национальные и спортивные игры - шахматы, перетягивание каната, тогуз коргоол, дартс, эстафеты, футбол и волейбол. Также предусмотрены мастер-классы, выставка работ и развлекательные активности для детей и взрослых.

В Ленинском районе мероприятия пройдут на территории спорткомплекса "Газпром - детям" в жилмассиве Арча-Бешик с 14:00. В программе - концерты, демонстрация национальных обрядов, этногородок из юрт, тематические выставки и мастер-классы.

Кроме того, в парке "Ашар" в жилмассиве Ак-Орго с 15:00 установят юрты, организуют этнофуршет, спортивные игры и культурно-развлекательную программу.

В Первомайском районе праздник состоится в жилмассиве Ак-Босого. Здесь установят юрты, проведут народные игры, покажут традиционные обряды и представят концертную программу. Также гостей угостят национальными блюдами.