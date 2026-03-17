Турбаза "Кырчын" возвращена государству

Прокуратура Иссык-Кульской области вернула в государственную собственность имущественный комплекс турбазы "Кырчын" стоимостью 501 млн сомов и земельный участок площадью 11 гектаров.

Как установлено в ходе проверки, проведённой надзорным органом, объект, расположенный в ущелье Кырчын, в 1997 году был передан частным и юридическим лицам с грубыми нарушениями требований законодательства.

В результате принятых прокурорских мер имущественный комплекс и прилегающий земельный участок возвращены государству.