В ЖК рассмотрели изменения в закон о статусе депутата

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша 17 марта рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Инициатором выступил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, документ предусматривает внесение изменений в статью 33 закона и направлен на чёткое определение видов деятельности, допустимых для депутатов помимо основной работы. В частности, предлагается устранить неясности в трактовке понятий "научная", "педагогическая" и "творческая" деятельность, чтобы исключить риски неправомерного лишения мандата.

Кроме того, комитет рассмотрел и одобрил в третьем чтении законопроекты "О государственных наградах, почётных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", а также "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики".


Сейчас читают
