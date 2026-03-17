Минздрав КР: Число пациентов с психическими заболеваниями ежегодно растет

Ситуация с ментальным здоровьем населения Кыргызстана демонстрирует устойчивую негативную динамику: начиная с 2021 года число пациентов с профильными диагнозами увеличивается в среднем на 10–11% ежегодно. О текущей статистике на пресс-конференции в агентстве "Sputnik Кыргызстан" сообщила представитель Министерства здравоохранения Нургуль Ибраева. По официальным данным на начало 2025 года, в республике на учете состоят более 50 тысяч человек, при этом ежегодно врачи впервые выявляют психические отклонения у 3–4,5 тысячи граждан.

Специалисты подчеркивают, что ментальные нарушения сегодня стоят в одном ряду с такими опасными неинфекционными патологиями, как онкология, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Ранее озвученные данные Минздрава подтверждают масштаб проблемы: около 11% населения страны в той или иной степени сталкиваются с депрессивными состояниями, повышенной тревожностью, суицидальными рисками или различными формами химических зависимостей.

В ответ на растущие вызовы власти Кыргызстана приступили к разработке первой за долгое время национальной стратегии по охране психического здоровья. Реформа предполагает изменение системы помощи на первичном уровне: в поликлиниках создаются мультидисциплинарные группы. В их состав, помимо семейных врачей и патронажных сестер, теперь в обязательном порядке включают профессиональных психологов и психиатров для оперативного выявления и сопровождения пациентов.