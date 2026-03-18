В Узбекистане учреждена Академия сельскохозяйственных наук

В Узбекистане по указу президента от 13 марта создана Узбекская академия сельскохозяйственных наук. Новое государственное учреждение, сформированное при Министерстве сельского хозяйства на базе Национального центра знаний и инноваций, станет ключевым органом по координации фундаментальных и прикладных исследований в агросекторе. Главный акцент в работе академии будет сделан на адаптации сельского хозяйства к глобальному изменению климата, борьбе с засолением почв и выведении сортов культур, устойчивых к засухе.

Структура академии предполагает четкую иерархию научных кадров с системой поощрений. В корпусе академиков выделены четыре категории: молодые ученые до 40 лет со степенью доктора наук (DSc), профессора академии, члены-корреспонденты и действительные члены (академики). Первые выборы в основной состав запланированы на 2026 год - тогда будут отобраны три академика и пять членов-корреспондентов. Для статусных ученых предусмотрены ежемесячные гонорары на уровне выплат в национальной Академии наук, а также льготы на медицинское обслуживание и санаторное оздоровление.

Для реализации амбициозных научных проектов и внедрения инноваций предусмотрено серьезное финансирование. Профильному фонду при академии дополнительно выделят до 50 миллиардов сумов из республиканского бюджета. Кроме того, в структуру нового ведомства войдет созданный ранее Центр фундаментальных исследований (Center of Excellence). На его площадке ученые займутся генетическим обновлением сортов и созданием гибридов сельхозкультур, способных давать высокий урожай в условиях экстремальной жары и дефицита ресурсов.

Ожидается, что запуск академии позволит Узбекистану не только укрепить теоретическую базу аграрной отрасли, но и максимально быстро переносить научные разработки с лабораторных столов на реальные поля.