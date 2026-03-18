Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В Узбекистане учреждена Академия сельскохозяйственных наук

255  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане по указу президента от 13 марта создана Узбекская академия сельскохозяйственных наук. Новое государственное учреждение, сформированное при Министерстве сельского хозяйства на базе Национального центра знаний и инноваций, станет ключевым органом по координации фундаментальных и прикладных исследований в агросекторе. Главный акцент в работе академии будет сделан на адаптации сельского хозяйства к глобальному изменению климата, борьбе с засолением почв и выведении сортов культур, устойчивых к засухе.

Структура академии предполагает четкую иерархию научных кадров с системой поощрений. В корпусе академиков выделены четыре категории: молодые ученые до 40 лет со степенью доктора наук (DSc), профессора академии, члены-корреспонденты и действительные члены (академики). Первые выборы в основной состав запланированы на 2026 год - тогда будут отобраны три академика и пять членов-корреспондентов. Для статусных ученых предусмотрены ежемесячные гонорары на уровне выплат в национальной Академии наук, а также льготы на медицинское обслуживание и санаторное оздоровление.

Для реализации амбициозных научных проектов и внедрения инноваций предусмотрено серьезное финансирование. Профильному фонду при академии дополнительно выделят до 50 миллиардов сумов из республиканского бюджета. Кроме того, в структуру нового ведомства войдет созданный ранее Центр фундаментальных исследований (Center of Excellence). На его площадке ученые займутся генетическим обновлением сортов и созданием гибридов сельхозкультур, способных давать высокий урожай в условиях экстремальной жары и дефицита ресурсов.

Ожидается, что запуск академии позволит Узбекистану не только укрепить теоретическую базу аграрной отрасли, но и максимально быстро переносить научные разработки с лабораторных столов на реальные поля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456719
Теги:
сельское хозяйство, Узбекистан, Академия наук
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  