Как в Афганистане видят новую архитектуру региона

- Светлана Лаптева
Афганская экспертная среда все чаще рассматривает место страны в региональной архитектуре не через призму войны и международной изоляции, а с точки зрения транзита, безопасности и экономической взаимосвязанности. Такой подход представлен в аналитическом материале афганского эксперта д-ра Бисмиллы Мангаля, посвященном отношениям Исламского Эмирата с государствами региона и перспективам инициативы Silk Seven Plus (S7+).

По мнению автора, Афганистан постепенно перестает восприниматься исключительно как зона конфликтов или объект внешнего давления. Все активнее страна рассматривается как потенциальный элемент системы региональной безопасности, логистики и экономического взаимодействия.

В этой логике внешняя политика Кабула строится на попытке сохранять баланс между различными центрами силы и избегать чрезмерной зависимости от одного партнера. Отношения с соседними странами и мировыми державами определяются прежде всего прагматичными интересами - вопросами безопасности, транзита, экономики и политической устойчивости.

Особое место во внешней политике Афганистана занимает Центральная Азия. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан рассматривают Афганистан как важное направление для развития торговли, энергетики и транспортной взаимосвязанности. Речь идет о железнодорожных проектах, транзитных маршрутах и расширении экономических контактов.

Таджикистан сохраняет более осторожный подход, что связано с вопросами безопасности и этнополитической чувствительности. Однако даже в этом случае взаимодействие постепенно переходит от политики дистанцирования к практическим контактам.

Показательной стала первая консультативная встреча в формате "Афганистан + страны Центральной Азии", прошедшая 5 апреля по инициативе афганской стороны. Министр иностранных дел Амир Хан Муттаки заявил, что главной целью встречи стало обсуждение региональных процессов, развитие дипломатической координации, а также экономического, торгового и транзитного сотрудничества.

На этом фоне особое значение приобретает инициатива Silk Seven Plus (S7+), ориентированная на развитие торговых и транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией. В отличие от традиционных региональных форматов, S7+ рассматривается как более гибкая платформа, ориентированная на практические проекты в сфере логистики, инфраструктуры и упрощения трансграничных процедур.

Для стран Центральной Азии такая модель представляет интерес как возможность диверсифицировать транспортные маршруты и снизить зависимость от ограниченного числа внешних коридоров. В афганском восприятии регион постепенно движется от исключительно логики безопасности к смешанной модели, где все большую роль играют транзит, энергетика и экономическая взаимосвязанность.

В этой конструкции Афганистан пытается позиционировать себя не только как источник рисков, но и как потенциальное связующее пространство между Центральной и Южной Азией. Географическое положение позволяет стране выполнять функцию транзитного моста, соединяющего Центральную Азию с южными морскими направлениями через Пакистан и Иран.

При этом афганская проблематика давно вышла за рамки исключительно региональной повестки. США, Китай, Россия, Иран, Пакистан, Индия, Турция и страны Персидского залива продолжают рассматривать Афганистан через призму собственных стратегических интересов.

США придерживаются политики ограниченного взаимодействия, избегая как официального признания Исламского Эмирата, так и полной изоляции Афганистана. Китай рассматривает страну как элемент будущей евразийской взаимосвязанности и потенциальный участок инфраструктурных маршрутов. Россия уделяет особое внимание безопасности Центральной Азии и рискам распространения экстремизма, а Иран сосредоточен на приграничной стабильности, водной проблематике и угрозах со стороны ИГИЛ.

В целом отношения Афганистана с внешними игроками строятся не на устойчивых союзах или постоянной конфронтации, а прежде всего на прагматичных расчетах и взаимных интересах.

В экспертной среде все чаще формируется образ Афганистана как потенциального центра региональной взаимосвязанности, через который могут проходить новые транспортные, энергетические и экономические связи Евразии.


