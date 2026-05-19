Торжество таджикской культуры в Бишкеке

Дни культуры Таджикистана в Кыргызстане открылись вчера научно-литературной встречей "Турсунзода и Айтматов: воспеватели мира и дружбы", состоявшейся в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

Как отмечали ее участники, не случайно, что торжественные мероприятия, которые проходят в рамках Дней культуры, начались именно с этой встречи. По словам депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана Гули Кожокуловой, "Турсунзода и Айтматов – это два титана в мировой литературе, в мировой культуре, которые своим творчеством, своими произведениями вносили в мир человечность и созидание. И хочется, чтобы их творчество было не только мостом нашей дружбы, но и стало гимном гуманизму, которым пропитаны их великие произведения".

Эта встреча действительно объединила собравшихся, подарила возможность не только узнать много нового и интересного о творчестве великих сынов Кыргызстана и Таджикистана, но и почувствовать себя частью большого и дружного кыргызско-таджикского сообщества.

- Хотел бы отметить, что проведение Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане – это прежде всего инициатива глав наших государств – Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова. В прошлом году в ходе подписания исторического документа о госгранице было принято решение укреплять экономические и культурные взаимоотношения между нашими странами. Отрадно отметить, что в рамках Дней культуры проводится научно-литературная встреча писателей, ученых, заслуженных деятелей культуры, государственных и общественных деятелей двух стран. Из Таджикистана прибыла большая делегация, среди ее членов есть люди, которые имели честь встречаться и контактировать с Чингизом Айтматовым, - сказал, открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызстане Назирмад Ализода.

Один из таких людей – лауреат Государственной премии Республики Таджикистан имени Абуабдулло Рудаки, известный поэт Аскар Хаким, произведения, которого пользуются большой популярностью среди почитателей поэзии и художественного творчества. Он поделился своими воспоминаниями о встречах с Чингизом Айтматовым.

- Когда мы летели в Бишкек, я думал о наших странах, о наших народах. И, увидев Тянь-Шаньские горы, подумал, что сама природа своей божественной силой создала великие горы, которые своей мощью соединили нас навечно и укрепляют. А так как горы, как известно, растут, то растет и дружба между нашими народами. Мы возвышаемся, в том числе и духовно благодаря таким личностям, как Мирзо Турсунзода и Чингиз Айтматов. Эти люди были и останутся в веках великими личностями, врожденный литературный талант которых поражал всех своей искренностью и глубиной. Они оба безмерно любили свою Родину, глубоко понимали истинную ценность и суть дружбы между народами. А это говорит о редком сочетании их духовной силы и творческого дара.

Никогда не забуду нашу первую встречу с Чингизом Айтматовым. Я был лет на двадцать моложе его и начинал свою литературную деятельность, поэтому встреча для меня была волнительной. Но великие люди – мудрецы. Во время беседы они поднимают тебя на свою высоту. Таким был Айтматов, - сказал Аскар Хаким.

Как подчеркнул народный писатель, почетный доктор философии в области литературы, академик Академии художеств Таджикистана Абдугаффор Абдужаббор, наша научно-литературная конференция послужит укреплению единства наших народов в духовной сфере.

- Неповторимое творчество Мирзо Турсунзода и Чингиза Айтматова, их богатое художественное наследие являются объединяющим началом. Это очень важно. И нам надо продолжать заложенные ими добрые традиции. Будучи еще школьником, я прочитал повесть Айтматова "Материнское поле" на таджикском языке. Она меня потрясла. Я на всю жизнь запомнил имя писателя. Это была первая книга, которую я прочитал, позже прочитал все произведения великого кыргызского писателя. Среди моих литературных трудов есть дорогие мне книги из серии "Жизнь замечательных людей". В 2020 году вышла моя книга "Чингиз Айтматов". Я пропустил ее через свое сердце и по крупицам создал духовный портрет классика мировой литературы, - сказал Абдугаффор Абдужаббор.

Как отметила первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана, председатель координационного совета народного движения за союз и братство народов, профессор Клара Ажибекова, с таджикским народом у нас древнейшие корни взаимопонимания. И нам еще с советских времен хорошо известно имя великого Мирзо Турсунзода.

- Я храню как дорогую реликвию - подаренный мне великолепный ковер с изображением Мирзо Турсунзода, произведения которого очень люблю и хорошо помню некоторые на память. И, несмотря на то, что хорошо знакома с его творчеством, я каждый раз открываю в его стихах что-то новое для себя, глубокое. Знаю, что среди кыргызстанцев немало больших поклонников его творчества. А среди наших таджикских друзей, судя по выступлениям, много почитателей Чингиза Айтматова. И абсолютно правомерно, что Дни культуры Таджикистана в нашей стране начались именно с этой конференции. Такие глыбы достойны этого, - считает доктор философских наук Клара Ажибекова.

Кстати

Дни культуры Таджикистана проходят в нашей стране с 18 по 22 мая. Сегодня в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка изобразительного искусства Таджикистана "Красота Таджикистана: наследие для будущего".

На выставке представлены работы современных таджикских художников как признанных мастеров, так и молодых авторов. Экспозиция включает живопись и графику, отражающие природу, историю, культуру и менталитет таджикского народа через призму современного искусства. На выставке будут представлены как пейзажи и сцены из повседневной жизни, так и философские абстракции.

Сегодня вечером состоится торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан с участием известных таджикских артистов и творческих коллективов.

В кинотеатре "Ала-Тоо" начался ежедневный показ таджикских художественных фильмов:

19 мая в 14:00 - фильм "Сказание о Рустаме";

20 мая в 14:00 - фильм "Тропа гнева".

21 мая 2026 года в 18:00 часов в культурном центре "Рух-Ордо" (г. Чолпон-Ата) пройдет

торжественная церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан.