Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 101.50 - 102.50

Торжество таджикской культуры в Бишкеке

235  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дни культуры Таджикистана в Кыргызстане открылись вчера научно-литературной встречей "Турсунзода и Айтматов: воспеватели мира и дружбы", состоявшейся в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

Как отмечали ее участники, не случайно, что торжественные мероприятия, которые проходят в рамках Дней культуры, начались именно с этой встречи. По словам депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана Гули Кожокуловой, "Турсунзода и Айтматов – это два титана в мировой литературе, в мировой культуре, которые своим творчеством, своими произведениями вносили в мир человечность и созидание. И хочется, чтобы их творчество было не только мостом нашей дружбы, но и стало гимном гуманизму, которым пропитаны их великие произведения".

Эта встреча действительно объединила собравшихся, подарила возможность не только узнать много нового и интересного о творчестве великих сынов Кыргызстана и Таджикистана, но и почувствовать себя частью большого и дружного кыргызско-таджикского сообщества.

- Хотел бы отметить, что проведение Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане – это прежде всего инициатива глав наших государств – Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова. В прошлом году в ходе подписания исторического документа о госгранице было принято решение укреплять экономические и культурные взаимоотношения между нашими странами. Отрадно отметить, что в рамках Дней культуры проводится научно-литературная встреча писателей, ученых, заслуженных деятелей культуры, государственных и общественных деятелей двух стран. Из Таджикистана прибыла большая делегация, среди ее членов есть люди, которые имели честь встречаться и контактировать с Чингизом Айтматовым, - сказал, открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызстане Назирмад Ализода.

Один из таких людей – лауреат Государственной премии Республики Таджикистан имени Абуабдулло Рудаки, известный поэт Аскар Хаким, произведения, которого пользуются большой популярностью среди почитателей поэзии и художественного творчества. Он поделился своими воспоминаниями о встречах с Чингизом Айтматовым.

- Когда мы летели в Бишкек, я думал о наших странах, о наших народах. И, увидев Тянь-Шаньские горы, подумал, что сама природа своей божественной силой создала великие горы, которые своей мощью соединили нас навечно и укрепляют. А так как горы, как известно, растут, то растет и дружба между нашими народами. Мы возвышаемся, в том числе и духовно благодаря таким личностям, как Мирзо Турсунзода и Чингиз Айтматов. Эти люди были и останутся в веках великими личностями, врожденный литературный талант которых поражал всех своей искренностью и глубиной. Они оба безмерно любили свою Родину, глубоко понимали истинную ценность и суть дружбы между народами. А это говорит о редком сочетании их духовной силы и творческого дара.

Никогда не забуду нашу первую встречу с Чингизом Айтматовым. Я был лет на двадцать моложе его и начинал свою литературную деятельность, поэтому встреча для меня была волнительной. Но великие люди – мудрецы. Во время беседы они поднимают тебя на свою высоту. Таким был Айтматов, - сказал Аскар Хаким.

Как подчеркнул народный писатель, почетный доктор философии в области литературы, академик Академии художеств Таджикистана Абдугаффор Абдужаббор, наша научно-литературная конференция послужит укреплению единства наших народов в духовной сфере.

- Неповторимое творчество Мирзо Турсунзода и Чингиза Айтматова, их богатое художественное наследие являются объединяющим началом. Это очень важно. И нам надо продолжать заложенные ими добрые традиции. Будучи еще школьником, я прочитал повесть Айтматова "Материнское поле" на таджикском языке. Она меня потрясла. Я на всю жизнь запомнил имя писателя. Это была первая книга, которую я прочитал, позже прочитал все произведения великого кыргызского писателя. Среди моих литературных трудов есть дорогие мне книги из серии "Жизнь замечательных людей". В 2020 году вышла моя книга "Чингиз Айтматов". Я пропустил ее через свое сердце и по крупицам создал духовный портрет классика мировой литературы, - сказал Абдугаффор Абдужаббор.

Как отметила первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана, председатель координационного совета народного движения за союз и братство народов, профессор Клара Ажибекова, с таджикским народом у нас древнейшие корни взаимопонимания. И нам еще с советских времен хорошо известно имя великого Мирзо Турсунзода.

- Я храню как дорогую реликвию - подаренный мне великолепный ковер с изображением Мирзо Турсунзода, произведения которого очень люблю и хорошо помню некоторые на память. И, несмотря на то, что хорошо знакома с его творчеством, я каждый раз открываю в его стихах что-то новое для себя, глубокое. Знаю, что среди кыргызстанцев немало больших поклонников его творчества. А среди наших таджикских друзей, судя по выступлениям, много почитателей Чингиза Айтматова. И абсолютно правомерно, что Дни культуры Таджикистана в нашей стране начались именно с этой конференции. Такие глыбы достойны этого, - считает доктор философских наук Клара Ажибекова.

Кстати

Дни культуры Таджикистана проходят в нашей стране с 18 по 22 мая. Сегодня в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка изобразительного искусства Таджикистана "Красота Таджикистана: наследие для будущего".

На выставке представлены работы современных таджикских художников как признанных мастеров, так и молодых авторов. Экспозиция включает живопись и графику, отражающие природу, историю, культуру и менталитет таджикского народа через призму современного искусства. На выставке будут представлены как пейзажи и сцены из повседневной жизни, так и философские абстракции.

Сегодня вечером состоится торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан с участием известных таджикских артистов и творческих коллективов.

В кинотеатре "Ала-Тоо" начался ежедневный показ таджикских художественных фильмов:

19 мая в 14:00 - фильм "Сказание о Рустаме";

20 мая в 14:00 - фильм "Тропа гнева".

21 мая 2026 года в 18:00 часов в культурном центре "Рух-Ордо" (г. Чолпон-Ата) пройдет

торжественная церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458651
Теги:
литература, Таджикистан, Бишкек, культура, посол, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  