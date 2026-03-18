Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

Ак-Сууйские фермеры получили льготное топливо и тонны семян для сева

126  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области полным ходом идет подготовка к весенней кампании. Несмотря на то, что массовый выход в поле еще не начался, власти принимают активные меры по обеспечению аграриев ресурсами. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, фермерам уже выделили 20 тысяч литров горюче-смазочных материалов на льготных условиях. Кроме того, земледельцы собрали и внесли в банк средства на закупку дополнительной партии топлива объемом 32 тысячи литров.

Параллельно с поставками горючего в районе идет распределение дотационных семян в рамках государственной поддержки. На текущий момент аграриям передано 40 тысяч килограммов семян ячменя и более 20 тысяч килограммов пшеницы. Эти меры направлены на создание условий для своевременного и качественного проведения посевной. Местные органы власти и профильные службы продолжают мониторинг ситуации и оказывают поддержку хозяйствам для организованного проведения полевой кампании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456723
Теги:
Иссык-Кульская область, сельское хозяйство, Минсельхоз
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  