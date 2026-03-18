Ак-Сууйские фермеры получили льготное топливо и тонны семян для сева

В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области полным ходом идет подготовка к весенней кампании. Несмотря на то, что массовый выход в поле еще не начался, власти принимают активные меры по обеспечению аграриев ресурсами. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, фермерам уже выделили 20 тысяч литров горюче-смазочных материалов на льготных условиях. Кроме того, земледельцы собрали и внесли в банк средства на закупку дополнительной партии топлива объемом 32 тысячи литров.

Параллельно с поставками горючего в районе идет распределение дотационных семян в рамках государственной поддержки. На текущий момент аграриям передано 40 тысяч килограммов семян ячменя и более 20 тысяч килограммов пшеницы. Эти меры направлены на создание условий для своевременного и качественного проведения посевной. Местные органы власти и профильные службы продолжают мониторинг ситуации и оказывают поддержку хозяйствам для организованного проведения полевой кампании.