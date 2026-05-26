Санжар Нурдамир: Искусственный интеллект не заменит душу художника

- Назгуль Абдыразакова
Молодой кыргызстанский художник Санжар Нурдамир готовится представить персональную выставку "Наши дни", в которой через живопись пытается осмыслить современную реальность, тревоги общества, тему времени и внутреннее состояние человека. Художник вырос в семье известного живописца Нурдамира Конгурбаева, с детства находился среди мастеров искусства и сегодня продолжает искать собственный художественный язык. В интервью VB.KG он рассказал о творчестве, жизни на Иссык-Куле, поиске света в тревожное время и о том, почему искусственный интеллект никогда не заменит художника.

- Санжар, вы выросли в семье художника. Наверное, судьба была предопределена?

- Думаю, в какой-то степени да. Все началось очень рано примерно в три года. Именно тогда я впервые взял кисть в руки. Конечно, большую роль сыграла семья. Мой отец – народный художник Кыргызстана Нурдамир Конгурбаев. Он очень многое сделал для искусства нашей страны, много путешествовал, выставлялся за рубежом.

Но самое интересное, что он никогда специально меня не заставлял рисовать и ничему не учил в привычном понимании. Он просто брал меня с собой в мастерскую. Я наблюдал за тем, как он работает, как рождаются картины, как художник проживает каждую свою работу. Наверное, именно тогда внутри и появилось это чувство желание создавать.

С тех пор искусство стало частью моей жизни. Я буквально жил этим. Проводил за холстом дни и ночи. Это было даже не увлечение, а настоящая внутренняя одержимость творчеством.

- Каким было ваше детство среди художников?

- Очень необычным. Отец руководил международной художественной группой "Тенгри", и я рос в окружении известных мастеров. Среди них были Алексей Каменский, Владимир Буторин и многие другие художники.

Я был совсем маленьким, но впитывал эту атмосферу. Представьте: мастерские, запах красок, бесконечные разговоры об искусстве, холсты, творческие споры. Для ребенка это отдельный мир. Думаю, именно эта среда и сформировала меня как художника.

- Выставка "Наши дни" станет для вас важным этапом?

- Безусловно. Это не первая моя выставка, но особенная. У меня был большой перерыв в творчестве из-за жизненных обстоятельств. Поэтому нынешняя выставка - это в каком-то смысле возвращение к себе и к искусству.

Для меня это очень личная история. Все работы объединены одной концепцией отражением современной реальности и состояния человека в сегодняшнем мире. Выставка будет проходить с 31 мая по 14 июня по адресу Манасчы Сагынбая 77, офис 1

- Почему вы выбрали именно такую тему?

- Потому что невозможно оставаться в стороне от того, что происходит вокруг. Мы живем в очень тревожное время. Войны, постоянный поток информации, бешеный ритм жизни, внутренняя усталость людей все это влияет на человека.

Мне хотелось показать современного человека именно таким, каким я его вижу сегодня. Иногда растерянным, иногда одиноким, иногда потерявшим ориентиры. Но при этом я не пытаюсь сделать работы мрачными. Наоборот, через тревогу я ищу свет. Наверное, искусство для меня - это способ задавать вопросы самому себе и искать ответы.

- Какие темы будут раскрыты на выставке?

Очень разные. Это тема времени, быстротечности жизни, внутреннего состояния человека, тема войны, социальных изменений, даже тема моды и зависимости людей от внешнего мира. На выставке будет около 30 работ. Все они концептуально связаны между собой. Это не просто набор картин, а единое высказывание.

- В каком жанре вам комфортнее всего работать?

- Я не люблю себя ограничивать. Работаю и с портретом, и с пейзажем, и с натюрмортом, и с абстракцией. Использую разные техники. Мне интересно экспериментировать, искать новые формы. Наверное, художник должен постоянно находиться в поиске. Если ты перестаешь искать начинается повторение самого себя.

- Расскажите о картине "Время". Вы называете ее одной из центральных.

- Да, для меня это очень важная работа. На картине изображена дорога. В начале она светлая, потом появляются темные камни, как символ жизненных трудностей, испытаний, сложных периодов. Но затем снова появляется свет. И в конце пути идут дедушка и бабушка, держась за руки. Они уже прошли свой жизненный путь, преодолели испытания и продолжают двигаться вперед к высоким снежным горам. Для меня это картина о жизни человека вообще. О времени, о любви, о преодолении. О том, что каждый проходит свой путь. Там есть и белые чайки - символ чистоты и внутренней легкости. Мне хотелось показать, что даже через сложности человек способен прийти к свету.

- Как сегодняшняя реальность влияет на ваше творчество?

- Меня очень вдохновляют люди. Их поведение, эмоции, внутренние противоречия. Я много наблюдаю за окружающими.

Но одновременно сегодняшняя реальность вызывает тревогу. Иногда кажется, что люди гонятся за совершенно ненужными вещами, тратят силы не туда. Все куда-то спешат, пытаются успеть, но при этом теряют что-то важное внутри себя. Эти ощущения тоже находят отражение в работах.

- Сегодня многие спорят о том, сможет ли искусственный интеллект заменить художников. Что вы думаете об этом?

- Честно говоря, я тоже много размышлял на эту тему. Сейчас искусственный интеллект способен создавать очень красивые изображения, и это действительно впечатляет. Но я все-таки считаю, что настоящее искусство невозможно без человека. Искусственный интеллект работает на основе уже существующих знаний, образов, накопленной информации.

А художник создает через внутренний опыт, через чувства, через боль, любовь, переживания. Искусство - это не просто картинка. Это энергия человека. Поэтому я уверен: заменить душу автора искусственный интеллект не сможет.

- Какие художники оказали на вас влияние?

- Очень люблю классиков. Меня вдохновляют импрессионисты, экспрессионисты, сюрреалисты. Конечно, Сальвадор Дали, Матисс, Рубенс, Рембрандт. Слежу и за современными художниками из разных стран. Сейчас благодаря интернету можно видеть, как развивается мировое искусство.

Но если говорить честно, главным художником для меня всегда остается мой отец. Он был и остается самым большим источником вдохновения.

- Вам важно, чтобы зритель правильно понял ваши работы?

- Думаю, каждому художнику хочется быть понятым. Но я понимаю, что каждый человек смотрит через собственный жизненный опыт. И это нормально. Искусство тем и интересно, что каждый находит в нем что-то свое.

Для меня самое главное - чтобы человек после выставки не ушел равнодушным. Чтобы у него появились мысли, размышления, внутренний диалог. Может быть, он узнает себя в каких-то работах. Если картина заставила человека остановиться и задуматься значит, она уже выполнила свою задачу.

- Насколько сложно сегодня молодому художнику в Кыргызстане?

- Очень сложно. Главная проблема - отсутствие поддержки искусства. Это действительно болезненная тема.

У нас мало выставочных площадок, музеев, возможностей для художников. В соседних странах искусство поддерживается гораздо активнее. Поэтому многие художники сегодня существуют практически только благодаря собственному упорству, частным галереям и онлайн-площадкам.

- Кто чаще покупает ваши работы?

- В основном иностранцы. У них другое отношение к современному искусству. Они готовы покупать абстракцию, концептуальные работы, экспериментальные вещи. У нас люди чаще выбирают что-то более привычное, например, пейзажи с лошадьми или джайлоо. Сейчас многое продается через соцсети, онлайн-галереи и частных коллекционеров.

- Вы живете между Бишкеком и Иссык-Кулем. Как это влияет на ваше творчество?

- Очень сильно влияет. Иссык-Куль - это место невероятной силы. Там особенная атмосфера: горы, озеро, воздух, тишина.

Многие работы для выставки были написаны именно там, в Боз-Учуке, в юрте. И это совершенно другое состояние. Когда находишься в юрте, будто попадаешь в отдельную вселенную. Исчезает городской шум, мысли очищаются.

Там появляется возможность услышать самого себя. Для художника это очень важно.


выставка, искусство, Иссык-Кульская область, художник, Бишкек, Кыргызстан
