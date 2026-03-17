В Кыргызстане стартовала массовая вакцинация скота и домашних животных

В Кыргызстане начались весенние профилактические мероприятия по борьбе с болезнями животных. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства КР, в соответствии с утвержденным планом на местах уже проводится вакцинация телок в возрасте от 3 до 6 месяцев против бруцеллеза, а также идет забор крови у крупного рогатого скота для лабораторных исследований на это заболевание.

Особое внимание уделяется безопасности домашних питомцев: ветеринары проводят вакцинацию собак и кошек против бешенства и начали работы по дегельминтизации против эхинококкоза. В рамках массовой кампании овец и коз прививают от оспы и бруцеллеза, а крупный рогатый скот - от оспы, сибирской язвы и карасей. Все профилактические процедуры проводятся полностью за счет средств государственного бюджета.

Для обеспечения стабильной эпизоотической обстановки в 2026 году территориальные ветеринарные структуры были на 100% укомплектованы необходимыми биопрепаратами, антигельминтиками и дезинфицирующими средствами. На закупку ветеринарных препаратов из республиканского бюджета в текущем году выделено 135 миллионов сомов. Для надлежащего хранения медикаментов на местах установлено специальное холодильное оборудование.

План мероприятий разработан с учетом численности поголовья в каждом регионе и согласован с местными властями. В настоящее время профильное ведомство усилило контроль за соблюдением ветеринарных требований при хранении вакцин, а также за их качественным и рациональным использованием специалистами на местах.