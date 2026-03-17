Бишкек впервые примет чемпионат по северной ходьбе в Карагачевой роще

Спортивная жизнь столицы пополняется новым форматом. Уже 5 апреля в 10:30 в Карагачевой роще стартует первый в истории города чемпионат по северной ходьбе. Организаторы подчеркивают, что событие открыто для всех желающих, поэтому на дистанцию могут выйти участники с любым уровнем подготовки и в любой возрастной категории.

Организаторами исторического для города старта выступили Департамент физической культуры и спорта мэрии Бишкека и Федерация спортивного туризма КР. Поддержку мероприятию оказали профильные ведомства, школа северной ходьбы "Евразия" и спортивный клуб КРСУ имени Б.Н. Ельцина.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров, на которую отводится контрольное время в один час. При этом состязания пройдут не только в абсолютном зачете, но и в пяти возрастных группах - от молодежи 18 лет до ветеранов спорта старше 70 лет. Победители в абсолюте получат кубки и ценные призы от партнера чемпионата - магазина ATHLETEX PRO, а лидеры в возрастных категориях будут отмечены медалями и грамотами. Отдельные награды предусмотрены для мужчины и женщины, которые продемонстрируют самую безупречную технику ходьбы.

Для участия необходимо иметь специальные палки, однако при отсутствии собственного инвентаря организаторы предусмотрели возможность аренды прямо на месте старта. Стартовый взнос составляет 800 сомов, а для студентов предусмотрена льготная цена в 500 сомов.

Тем, кто хочет попробовать себя в этом виде спорта впервые или подтянуть технику перед соревнованиями, предлагают пройти бесплатную подготовку. Открытые тренировки в Карагачевой роще пройдут 22 и 28 марта в 12:00. Это отличный шанс познакомиться с правильным шагом под присмотром инструкторов и уверенно выйти на старт 5 апреля.

По всем вопросам регистрации и аккредитации СМИ можно обращаться к руководителю группы северной ходьбы Skandi.kg Джамиле Джаркынбаевой по номеру +996 555 913503 (доступен в WhatsApp и Telegram).