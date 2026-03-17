О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов

Следуя стратегии цифрового лидерства, Мобильный оператор О! уже три года предоставляет своим абонентам бесплатный доступ к сервису искусственного интеллекта ChatGPT – интернет-трафик при его использовании не тарифицируется на всех тарифных планах компании.

Инициатива была запущена 25 мая 2023 года. Уже тогда оператор объявил об обнулении интернет-трафика для ChatGPT, сделав использование одного из самых популярных инструментов искусственного интеллекта доступным для всех абонентов.

За прошедшее время технологии искусственного интеллекта стали активно использоваться в учебе, работе и повседневных задачах – от поиска информации до генерации идей и подготовки текстов.

О! продолжает совершенствовать свою цифровую экосистему, подтверждая, что будущее уже наступило, и оно доступно каждому абоненту сети прямо сейчас. Подробнее: o.kg

ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


