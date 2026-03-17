Пособие "Бала ырысы" не получат дети, чьи матери находятся в миграции

Размер пособия "Бала ырысы" устанавливается в сумме 1200 сомов. Это пособие будет выдаваться гражданам Кыргызстана и детям лиц, имеющих статус кайрылмана. Об этом в передаче "Элден Собол" агентства "Кабар" сообщила главный специалист отдела государственных пособий Министерства труда, социального обеспечения и миграции Адель Жомартова.

По словам специалиста, данное пособие будет выплачиваться независимо от социально-экономического положения семьи. "Проживающим в высокогорных районах выплаты будут производиться с учетом районного коэффициента", - сказала она.

Также условием является то, что ребенок обязательно должен проживать с матерью. Родители не должны находиться в миграции.

Основные документы для получения пособия:

  1. паспорт матери и свидетельство о рождении ребенка;
  2. необходимо наличие ПИН.

Отмечается, что для получения пособия нужно обращаться путем подачи заявления в районные управления Минтруда.

Напомним, что вначале марта президент КР Садыр Жапаров подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия для всех детей в возрасте до трех лет – "Бала ырысы".


