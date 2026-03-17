Кыргызстанцам придется выбирать между "Бала ырысы" и другими пособиями

Получателям господдержки в Кыргызстане не разрешат суммировать новое пособие "Бала ырысы" с уже действующими выплатами. Об этом в эфире агентства "Кабар" рассказала главный специалист Минтруда Адель Жомартова.

По ее словам, те, кто уже получает помощь по линии "Үй-бүлөгө көмөк" или выплаты для жителей высокогорья, не смогут одновременно претендовать на "Бала ырысы". Семьям придется выбрать только один вид государственной поддержки. Таким образом, гражданам дают право решить, какой вариант для них удобнее, но получать несколько пособий на одного ребенка сразу не получится.

Также в министерстве рассматривают запуск подачи заявок через приложение "Түндүк". Специалисты просят родителей заранее проверить свои документы. До 1 июля нужно успеть оцифровать свидетельства о рождении детей, если они еще не внесены в электронную базу, иначе оформить пособие онлайн будет невозможно.