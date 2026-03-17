Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Кыргызстанцам придется выбирать между "Бала ырысы" и другими пособиями

93  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Получателям господдержки в Кыргызстане не разрешат суммировать новое пособие "Бала ырысы" с уже действующими выплатами. Об этом в эфире агентства "Кабар" рассказала главный специалист Минтруда Адель Жомартова.

По ее словам, те, кто уже получает помощь по линии "Үй-бүлөгө көмөк" или выплаты для жителей высокогорья, не смогут одновременно претендовать на "Бала ырысы". Семьям придется выбрать только один вид государственной поддержки. Таким образом, гражданам дают право решить, какой вариант для них удобнее, но получать несколько пособий на одного ребенка сразу не получится.

Также в министерстве рассматривают запуск подачи заявок через приложение "Түндүк". Специалисты просят родителей заранее проверить свои документы. До 1 июля нужно успеть оцифровать свидетельства о рождении детей, если они еще не внесены в электронную базу, иначе оформить пособие онлайн будет невозможно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456734
Теги:
дети, пособия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  